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26.12.2024 в 13:25

В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них

Такой законопроект внесли в Госдуму

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который полностью запрещает розничную и оптовую торговлю вейпами и жидкостями для них. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки планируется внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В пояснительной записке к законопроекту говорится о стремительном увеличении числа пользователей вейпов, особенно среди подростков. При этом контроль со стороны надзорных органов слабый из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки. Вейпы опасны для здоровья, т. к. они вызывают зависимости, респираторные заболевания, повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А молодые люди, которые используют вейпы, склонны к переходу на традиционные сигареты.

Авторы инициативы отмечают, что запрет на продажу вейпов — необходимая мера для улучшения общественного здоровья. Такая практика существует во многих странах.

Напомним, законопроект о полном запрете продажи вейпов в России вносили в Госдуму в мае этого года. Тогда авторами инициативы стали депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди». Правительство предложило доработать проект из-за рисков роста нелегального оборота такой продукции.

Госдума законопроект вейпы
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