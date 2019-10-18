Законопроект о льготной аренде для книжных магазинов внесён в Госдуму

Законопроект, разрешающий организациям культуры предоставлять в аренду по льготной ставке часть своей площади для размещения там книжных магазинов, внесён в Госдуму. Если он будет одобрен, то библиотекам и музеям разрешат сдавать в аренду помещения для книжных магазинов всего за рубль. Законопроект опубликован в думской электронной базе данных.

Предлагается разрешить организациям культуры (за исключением казённых учреждений) заключать договоры аренды по льготной ставке арендной платы в отношении закреплённого за ними государственного или муниципального имущества с арендаторами для ведения розничной торговли книгами, газетами, журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения. При этом будет установлено жесткое правило использования имущества исключительно в указанных целях.

Примерная форма договора аренды, а также порядок расчета льготной ставки арендной платы будут определяться актом кабмина либо актами региональных или муниципальных властей.

Ранее в министерстве культуры предложили создать льготные условия для предпринимателей. Как сообщал глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект разрешит библиотекам, музеям предоставлять свои площади книжным магазинам для книготорговли и проведения сопутствующей культурной деятельности — встреч с писателями, читательских конференций, литературных гостиных. По его словам, сегодня книжные магазины признаны субъектами рынка, у них нет никаких льгот, они конкурируют на рынке с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами, магазинами по продаже нижнего белья и автосалонами. Министр назвал ситуацию в России с книгораспространением трагичной, указав на то, что сейчас в стране действует в 7 раз меньше книжных, чем в советские времена, — всего чуть больше одной тысячи.