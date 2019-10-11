В Госдуму внесут законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов

Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму поправок в закон, предусматривающих льготы для книжных магазинов, библиотек и музеев. Законопроект подразумевает льготные условия по аренде, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

По его словам, такая ситуация вызвана тем, что книжные магазины признаны субъектами рынка, у них нет никаких льгот, и они конкурируют на рынке с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами, магазинами по продаже нижнего белья и автосалонами. Следствием этого является высокая стоимость книг, в которой около 30% - расходы на аренду.

Владимир Мединский: Мы предлагаем разрешить нашим государственным учреждениям культуры — библиотекам, музеям, если у них есть свободные площади, предоставлять эти площади книжным магазинам для книготорговли и проведения сопутствующей культурной деятельности — встреч с писателями, читательских конференций, литературных гостиных. И предоставлять им площади на льготной основе…стоимость аренды должна начинаться с рубля.

Какая это будет льготная основа, должны решить местные или федеральные власти. Министр надеется, что новый подход позволит увеличить количество книжных магазинов и снизить цены, а также позволит вернуть их в малые и средние города. «У нас в стране сейчас чуть больше 1 тысячи книжных магазинов, эта цифра настолько ничтожная, что даже если сравнить это с РСФСР, в советские времена книжных было в 7 раз больше», — отметил Мединский.

По подсчетам «Эксмо-АСТ», почти четверть книг в России продается через интернет. В книжной рознице наблюдается падение, при этом растут продажи книг в федеральных книжных сетях («Читай-город» — «Буквоед» и региональные книжные сети).