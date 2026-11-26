Коммерческая недвижимость редко становится темой, которую пользователи готовы обсуждать в социальных сетях. Большинство материалов ориентированы на профессиональное сообщество и строятся вокруг обзоров объектов, аналитики рынка или инвестиционных показателей. Команда Level Group рассказывает Sostav о том, почему она решила отказаться от привычной модели коммуникации и построить продвижение вокруг личного бренда директора по коммерческой недвижимости Александры Захаровой.

Цели и задачи

Командой была обозначена цель повысить узнаваемость направления коммерческой недвижимости Level Group среди нескольких аудиторий одновременно: инвесторов, предпринимателей, брокеров и потенциальных арендаторов.

При этом важно было решить сразу несколько коммуникационных задач:

сформировать узнаваемый личный бренд Александры Захаровой как эксперта по коммерческой недвижимости;

связать ее экспертизу с брендом Level Group;

создать устойчивую ассоциацию: коммерческое помещение равно Level Group;

подготовить аудиторию к коммуникации о конкретных объектах компании.

Идея проекта

Препятствием стало противоречие между профессиональной темой и привычным поведением пользователей социальных сетей. Предприниматели и инвесторы открывают Instagram*, YouTube или TikTok не для того, чтобы смотреть ролики о CAPEX, OPEX или выборе помещения. В социальных сетях люди отдыхают, поэтому профессиональная экспертиза должна быть встроена в привычный для них контент. Поэтому команда отказалась говорить о недвижимости напрямую. Вместо этого в центре коммуникации оказались вопросы, знакомые многим: почему одна кофейня полна гостей, а соседняя пустует; почему закрываются магазины в дорогих локациях; что заставляет посетителей задерживаться в торговом центре.

За этими вопросами стояли профессиональные темы: выбор локации, покупательский трафик, особенности планировки и требования бизнеса к помещению. Александра Захарова объясняла, как эти факторы влияют на работу компаний и повседневную жизнь горожан.

План проекта

Основой стратегией команда избрала трехэтапную модель развития проекта.

Первый этап — познакомить аудиторию с Александрой Захаровой. На старте команда сосредоточилась на темах, понятных широкому кругу зрителей. Было важно, чтобы пользователи запомнили ее, узнавали в ленте и понимали, в каких вопросах она разбирается.

Второй этап — связать экспертизу с Level Group. С третьего месяца компания начала появляться в сюжетах. Через профессиональные разборы команда стремилась показать подход девелопера к коммерческой недвижимости.

Третий этап — перейти к конкретным лотам. Когда у блога сформировалась постоянная аудитория, команда начала вводить реальные объекты Level Group в уже знакомые зрителям форматы. Теперь экспертиза Александры могла работать не только на узнаваемость, но и на знакомство потенциальных покупателей и арендаторов с предложениями компании.

Реализация

Превратили привычные городские истории в экспертный контент

Вместо классических обзоров коммерческой недвижимости команда выбрала короткие истории о популярных брендах, магазинах и городских ситуациях. Например, в одном из роликов разбирали, почему закрылся магазин винтажной посуды на Кутузовском проспекте. На первый взгляд, престижный адрес должен был стать преимуществом. Но сама ситуация позволяла поговорить о том, почему расположение не гарантирует успешность бизнеса, и какие еще факторы необходимо учитывать при выборе помещения.

Другой формат строился вокруг известных компаний. Через истории IKEA и других брендов зрителям объясняли, как организация торгового пространства влияет на поведение покупателей.

Иногда профессиональный разбор начинался с абсурдного сценария. Например, команда представила, что художник Пиросмани вместо миллиона алых роз решил купить помещение под грузинский ресторан. Александра предполагала, какие характеристики должны быть у этого помещения. Профессиональная информация являлась продолжением развлекательного сюжета.

Придумали «собеседования» для коммерческих помещений

Для предпринимателей и инвесторов команда разработала отдельный формат — «если бы коммерческая недвижимость ходила на собеседование». По сюжету помещение приходило устраиваться на работу: оно рассказывало о своих преимуществах, объясняло, для какого бизнеса подходит, и пыталось приукрасить собственные характеристики. Александра выступала в роли директора по коммерческой недвижимости, которая задает кандидату неудобные вопросы. Так обычная проверка характеристик объекта превращалась в диалог между работодателем и соискателем. Через него зритель узнавал, почему одного удачного расположения недостаточно, какие требования к помещению предъявляют разные виды бизнеса и что стоит проверить до покупки или аренды. Выпуски этой рубрики набирали от 10 до 100 тысяч просмотров суммарно на трех площадках.

Встроили объекты в знакомые зрителям форматы

Когда аудитория привыкла к профессиональным разборам, команда начала использовать их для знакомства с реальными предложениями девелопера. Одной из площадок для такой интеграции стала рубрика «Если бы коммерческая недвижимость ходила на собеседование». Теперь роль кандидатов начали примерять реальные лоты Level Group. Принцип подачи при этом остался прежним: не перечислять преимущества помещения, а разбирать его с точки зрения задач будущего арендатора или покупателя, у которого могли возникнуть вопросы: «какой бизнес здесь мог бы открыться?» или «какие характеристики стоит проверить?».

Таким образом, команда перешла к третьему этапу стратегии, сохранив привычную для аудитории механику. Так, реальные объекты стали частью экспертного контента, а не отдельной рекламной рубрикой.

Продвижение: ставка на органический охват

Проект развивался без платного продвижения: весь бюджет направляли на производство роликов. Основным источником просмотров стали рекомендации коротких видео. Поэтому при разработке сценариев учитывали не только профессиональную ценность материала, но и его потенциал для распространения за пределами отраслевой аудитории.

Команда исходила из того, что, например, чтобы заинтересоваться историей IKEA, зрителю необязательно разбираться в коммерческой недвижимости. Достаточно хотя бы раз побывать в магазине и узнать знакомую ситуацию. Команда сделала ставку на массовые темы как точки входа в профессиональную коммуникацию.

Результаты

Восемь месяцев работы над проектом принесли следующие результаты:

16,5 млн просмотров на трех площадках;

6,2 млн просмотров в пересчете на квартал при обозначенном KPI в 200 тысяч;

результат оказался в 31 раз выше планового;

около 24,5 тыс. новых подписчиков в Instagram*, YouTube и TikTok.

Кроме количественных показателей проект дал и качественные результаты. Директора по коммерческой недвижимости Александру Захарову начали узнавать участники отраслевых мероприятий, появилось несколько целевых лидов, а сами форматы проекта стали использовать другие участники рынка.

Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group: Мы увидели, что даже такая узкопрофильная тема, как коммерческая недвижимость, может быть интересна широкой аудитории, если говорить о ней просто и с юмором. Но главное для нас — реальная обратная связь. Люди пишут, что узнали что-то новое, задают вопросы и обращаются с запросами на покупку помещений. Это подтверждает, что развлекательный формат может не только повышать узнаваемость бренда, но и приводить потенциальных клиентов. Поэтому мы продолжим развивать проект и масштабируем его через Telegram, объясняя сложные вопросы через понятные жизненные ситуации.

*Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.