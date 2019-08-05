Заказы с Ozon выдаст Westfalika и «Пешеход»

Ozon планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Они появятся на базе магазинов ГК «Обувь России», которая предлагает собственные площади в магазинах Westfalika, «Пешеход», Rossita и Emilia Estra для выдачи заказов, сообщает «Коммерсант».

ГК «Обувь России» развивает проект пунктов выдачи онлайн-заказов для сторонних игроков с осени прошлого года. С группой работают транспортная компания DPD Group и служба доставки Pick Point. Для обувного ритейлера это неплохая прибавка к выручке, так как он получает за свои заказы комиссию. По данным источников на розничном рынке, эта сумма может составлять до 5% от общей суммы заказов. Кроме того, ритейлер получает дополнительную возможность анализировать спрос потребителей.

Ozon работает и с другими партнерами — например, с розничными магазинами МТС или X5 Retail Group. Кроме собственных ПВЗ часть заказов интернет-магазин доставляет через «Почту России», с которой у него заключено стратегическое соглашение. Всего в России действует более 3,4 тыс. ПВЗ, доступных пользователям Ozon.

«В первом полугодии 2019 года продажи Ozon в регионах выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — потенциал спроса там очень высок», — говорит представитель Ozon Григорий Орлов. В компании рассчитывают, что партнерство с «Обувью России» позволит увеличить долю онлайн-ритейлера в Сибири и на Дальнем Востоке.

Пункты выдачи заказов и постаматы, по данным Data Insight, в 2018 году обеспечили доставку 59 млн посылок в России, или 17% от их общего числа. Речь идет о растущем рынке — с 2016 года этот показатель увеличился с 5%, в основном за счет снижения доли собственных доставок интернет-магазинов.