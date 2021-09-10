За жизнью и работой SA Media Group можно будет следить на Sostav в режиме online stories

SA MEDIA GROUP и Sostav запустили страницу о жизни команды, работе, новостях, актуальных вакансиях, кейсах и уникальных исследованиях рекламной группы SA Media.

На главной странице проекта будет доступен виджет, который позволит следить в режиме online stories за выездом команды SA и агентств на корпоратив и стратегическую сессию в Турцию с 11 по 18 сентября.

В первые два дня пройдет корпоратив и командообразующие мероприятия, на последующие пять дней запланирована стратегическая сессия. Руководство SA обещает: будет интересно!

В блоке News спецпроекта будут публиковаться новости, релизы и кейсы. Материалы блока Tech будут посвящены собственному AdTech-продукту Oohdesk DSP. В разделе Digest можно будет ознакомиться с ежемесячной аналитикой медиапотребления и результами уникальных исследований группы. В Team SA Media покажет жизнь команды. И отдельный блок спецпроекта поможет коллегам по рынку вовремя узнавать о свежих вакансиях SA Media Group.

Добавив ссылку на главную страницу спецпроекта в избранное, подписчики смогут быть в курсе новостей одного из лидеров рекламного рынка.