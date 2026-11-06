Publicis обвинила главу WPP в неуважении к клиентам

Рекламный холдинг Publicis Groupe раскритиковал генерального директора WPP Синди Роуз за высказывания о крупных контрактах, которые агентства получают без формальных тендерных презентаций. В компании заявили, что такие комментарии «оскорбляют интеллект клиентов». Об этом пишет MediaPost.

Роуз затронула эту тему во время конференции по итогам третьего квартала. Отвечая на вопрос аналитика о крупных контрактах, выигранных без традиционных презентаций, она отметила, что тендерные процессы становятся все более дорогими и сложными. При этом, по ее словам, клиентам важно тщательно оценивать последствия решений, поскольку речь идет о значительных бизнес-рисках.

Хотя глава WPP не называла конкурентов и конкретные сделки, ее слова связали с несколькими недавними победами Publicis — в частности, с медиа-контрактами PepsiCo и LVMH в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оба проекта холдинг получил без формального тендерного процесса.

В итоге Publicis опубликовала в соцсети пост с подписью: «WPP, мы не злимся, мы просто разочарованы».

В своем послании холдинг подчеркнул, что отказ от традиционной презентации не означает отсутствия проверки агентства. По словам Publicis, крупные компании не передают данные, медиабюджеты и технологические ресурсы после простой договоренности между руководителями. За такими решениями стоят месяцы работы маркетологов, инженеров, специалистов по данным и закупкам.

В Publicis также напомнили о победе в тендере Microsoft, где Роуз ранее работала до перехода в WPP. В холдинге заявили, что компания такого масштаба не стала бы доверять агентству столь крупный проект без серьезной оценки его возможностей.

Перепалка напоминает публичные споры между бывшими руководителями Publicis и WPP Морисом Леви и Мартином Сорреллом, которые регулярно обменивались критическими заявлениями.