За вертикальными форматами бренды идут в TikTok

С сентября 2025 года бренды и блогеры больше не могут размещаться с интеграциями в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Рынок потерял инструмент, на который приходилось около 80% всех вертикальных форматов. Таковы данные brandformance-платформы для работы с инфлюенсерами Polyana.ai.

Теперь компании идут за вертикальными форматами в TikTok. В августе доля интеграций в Instagram* упала до 58,7% с 67,5% в июле. Доля интеграций в TikTok выросла с 7,3% до 15% по итогам сентября, в июне-июле она была на уровне 2%. Доля YouTube увеличилась с 5,1% до 7,9%.

В августе 95% микро- и наноблогеров, зарегистрированных на Polyana.ai, говорили, что попробуют привлечь своих подписчиков в альтернативные соцсети. Почти 70% респондентов тогда имели страницы на других площадках.

По итогам сентября Instagram*-авторы зарегистрировали на Polyana.ai аккаунты в других соцсетях. В качестве альтернативной площадки рассматривают VK (почти 15% блогеров добавили свой блог на платформу). Далее идут Telegram (9,5%) и TikTok (8,5%).

В сентябре CPV вырос до 20%, при этом в объеме рекламных бюджетов рынок не потерял. Рост объясняется тем, что бренды и блогеры перешли на площадки, где стоимость контакта изначально выше.

В октябре в России впервые возбудили дело за рекламу в Instagram*. Юриста-блогера оштрафовали на 30 тыс. руб. за видео с промокодом.