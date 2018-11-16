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Генеральным продюсером ЮТВ холдинга назначена Виктория Баранова

16.11.2018 в 12:15

Она будет отвечать за программную и контентную политику каналов «Ю», Disney и «Муз-ТВ»

Виктория Баранова

Новым генеральным продюсером ЮТВ холдинга, управляющего каналами «Ю», Disney и «Муз-ТВ», назначена Виктория Баранова. Она будет отвечать за программную и контентную политику телеканалов и поддерживать на заданном уровне ключевые показатели телеканалов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Димитрова.

До прихода в ЮТВ холдинг Виктория Баранова в разное время была менеджером по девелопменту контента телеканала «1+1» и генеральным продюсером «1+1 продакшн», а в конце октября этого года она покинула холдинг после 15 лет работы.

ЮТВ холдинг был создан в 2009 году путем слияния телеканалов и радиостанций, принадлежащих структурам Алишера Усманова и Ивана Таврина. Совладельцем холдинга стал фонд прямых инвестиций «Эльбрус капитал». Тогда каждая из сторон — Усманов и Таврин с партнерами — получила по 50% нового холдинга. Но в начале года Таврин выкупил долю у Усманова и довел свою долю владения в холдинге ЮТВ до 100%.

ЮТВ Холдинг
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