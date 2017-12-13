Доли в телеканалах «Ю», Disney, «Муз-ТВ», СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love достанутся партнеру бизнесмена Ивану Таврину



РИА Новости

Бизнесмен Алишер Усманов продает свою долю в телевизионном холдинге ЮТВ Ивану Таврину. Фактически Таврин выкупает 58,29% Усманова в ООО «Новый Медиа Холдинг» (головная компания ЮТВ) и консолидирует в результате 100% долей компании, сообщает РБК.

Холдинг был создан на базе медиа-активов Ивана Таврина и Алишера Усманова. Компания управляет телеканалами «Ю», Disney (в нем сейчас 20% принадлежит американской Walt Disney Co.) и «Муз-ТВ». Кроме того, ЮТВ с декабря 2015 года принадлежит 75% холдинга «СТС Медиа», в числе активов которого — каналы СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love.?

«Консолидация ЮТВ в руках одного владельца, а тем более человека с таким опытом и экспертизой на медиарынке, создаст для этого холдинга новые перспективы», — сообщил член совета директоров USM Holdings (управляет активами Алишера Усманова). По его словам, телевизионные активы не являлись для холдинга профильными, в то время как для Ивана Таврина они всегда находились в приоритете.

Таврин в свою очередь сообщил, что «сегодня сложились благоприятная ситуация и правильное время для консолидации холдинга ЮТВ, так как эта сделка является важным этапом реализации моей личной инвестиционной стратегии». «Я очень благодарен господину Усманову и холдингу USM за их огромный вклад в то, что актив находится в оптимальной форме для начала нового этапа своего развития», — добавил бизнесмен. В настоящий момент стороны принципиально договорились о сделке и ожидают удовлетворения соответствующего ходатайства в ФАС.