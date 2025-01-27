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27.01.2025 в 14:05

Юрий Долженко назначен коммерческим директором «СберСеллера»

Эксперт будет отвечать за рост бизнеса и разработку стратегии развития коммерческого направления

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Юрий Долженко

Юрий Долженко занял пост коммерческого директора сейлз-хауса «СберСеллер». Он приступил к своим обязанностям 22 января 2025 года. Об этом Sostav сообщили в компании.

В основные обязанности эксперта входит ускорение роста бизнеса, разработка стратегии развития коммерческого направления, включая ценообразование и систему мотиваций. Кроме того, Юрий займется интеграцией новых рекламных продуктов в контур сейлз-хауса.

Наталья Дмитриева, CEO «СберСеллера»:

Ежегодно задач у «СберСеллера» становится все больше, появляются новые вызовы, скорость развития увеличивается. Все это требует усиления команды и построения устойчивых механизмов внутри компании. Уверена, что экспертиза Юрия поможет реализовать наши амбициозные планы и оптимизировать процессы развития коммерции.

Юрий Долженко, коммерческий директор «СберСеллера»:

«СберСеллер» — уникальная компания с большими возможностями и потенциалом для развития. Меня привлекают задачи по синхронизации технологий, создание продуктовой экосистемы, эффективно закрывающей все рекламные и маркетинговые задачи клиентов. Впереди длинный путь к успеху, и мне не терпится поскорее его начать.

До перехода в «СберСеллер» Юрий в разные годы занимал руководящие позиции в компаниях МТС, Google и TikTok. Эксперт развивал рекламные продукты и строил коммуникации с ключевыми партнерами. Также у Юрия есть опыт в B2C- и B2B-маркетинге благодаря работе в InDrive и Unilever.

Юрий Долженко СберСеллер кадры 2025
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