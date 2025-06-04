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18+
04.06.2025 в 08:40

Юра Борисов сыграет в фильме об OpenAI

Он будет посвящен периоду противостояний в компании

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Режиссер Лука Гуаданьино приступил к переговорам о съемках кинофильма совместно с Amazon MGM Studios. Картина получила название Artificial и расскажет об увольнении из OpenAI Сэма Альтмана. Одну из ролей в нем сыграет российский актер Юрий Борисов, пишет Deadline.

В основу сюжета лягут события 2023 года, когда совет директоров OpenAI уволил руководителя корпорации Сэма Альтмана — спустя несколько дней он вернулся обратно, чего требовали инвесторы и рядовые сотрудники.

На ведущие роли рассматривают Эндрю Гарфилда и Монику Барбаро. Юра Борисов может сыграть соучредителя OpenAI Илью Суцкевера.

Съемки планируют начать уже этим летом в Сан-Франциско и Италии. Сценарий написал Саймон Рич, продюсерами выступили создатели «Гарри Поттера» Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд.

Ранее американский фильм «Анора», в котором играл Юра Борисов, получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а также удостоился главной премии «Оскар», победив в номинации «Лучший фильм».

OpenAI
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