«Анора» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»

«Анора» американского режиссера Шона Бейкера, недавно получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, удостоилась главной премии «Оскар», победив в номинации «Лучший фильм». В картине играют российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Трансляцию 97-й церемонии вручения премии вел телеканал ABC. Мероприятие проходило в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Кроме «Аноры» в главной категории номинировались «Бруталист» (The Brutalist, 2024) Брэйди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» (A Completely Unknown, 2024) Джеймса Мэнголда, «Конклав» (Conclave, 2024) Эдварда Бергера, «Эмилия Перес» (Emilia Pérez, 2024) Жака Одиара, «Дюна: Часть вторая» (Dune: Part Two, 2024) Дени Вильнева, «Мальчишки из "Никеля"» (Nickel Boys, 2024) Рамелла Росса, «Я все еще здесь» (I'm Still Here, 2024) Уолтера Саллеса, «Субстанция» (The Substance, 2024) Корали Фаржа и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024) Джона Чу.

Фильм, покоривший критиков

Трагикомедия «Анора» стала настоящим триумфатором церемонии, завоевав пять наград из шести заявленных номинаций. Помимо главного «Оскара», картина получила премии за «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон), «Лучший монтаж» и «Лучшего режиссера».

Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском кинофестивале во Франции. В центре сюжета — история молодой стриптизерши из Бруклина (Майки Мэдисон), которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Когда родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) узнают о свадьбе, они немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы разобраться в ситуации.

Стремясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) и его помощников Гарника (Ваче Товмасян) и Игоря (Юра Борисов).

Юра Борисов, претендовавший на награду за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре», увы, остался без премии. «Оскар» в этой номинации получил американский актер Киран Калкин. Он сыграл в фильме «Настоящая боль».

Другие победители «Оскара-2025»

Лучший анимационный фильм — «Поток» (Flow, 2024);

Лучший зарубежный фильм — «Я все еще здесь» (Ainda estou aqui, 2024);

Лучшие визуальные и звуковые эффекты — «Дюна: Часть вторая» (Dune: Part Two, 2024);

Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» (Conclave, 2024);

Лучший документальный фильм — «Нет другой земли» (No Other Land, 2024).

Премия «Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Впервые награждение состоялось в 1929 году, а идею вручения кинопремий предложил один из основателей Metro-Goldwyn-Mayer Луис Майер в 1927-м.

С 2002 года церемония проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе. В 2025 году объявление номинантов пришлось дважды переносить из-за разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес, которые унесли жизни 25 человек и уничтожили более 12 тыс. строений.