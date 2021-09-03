«ЮMoney»: этим летом россияне увеличили число покупок на сайтах знакомств почти в 5 раз

В «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера») посчитали, как изменились расходы российских пользователей сети этим летом по сравнению с прошлым годом. Эксперты проанализировали покупки на сайтах знакомств, игровых сервисах, траты на транспорт, одежду, детские товары и косметику. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Этим летом россияне сделали в 4,7 раза больше покупок на сайтах знакомств, чем за тот же сезон прошлого года. Средний чек на сайтах знакомств был меньше и составил 352 руб. Больше всего на дейтинговые сервисы тратили жители Республики Коми — 561 руб.

На игровых ресурсах количество платежей снизилось на 10%, а средний чек составил 527 руб. Самые большие траты на игры были у жителей Чукотки, чей средний чек составил 1,8 тыс. руб.

Расходы на участие в квестах выросли в 2,3 раза, средний чек вырос на 9% и составил почти 4 тыс. руб. Самый высокий показатель в Астраханской области — почти 7,6 тыс. руб.

Россияне купили почти в три раза больше билетов на самолеты, чем прошлым летом. Средний чек составил около 20,5 тыс. руб. Одноразовые траты на авиабилеты больше всего были у жителей Саратовской области — они превысили 52 тыс. руб.

На поезда и самолеты спрос был меньше: число покупок выросло на 14%, а средние затраты — на 13%, до 3,7 тыс. руб. Также выросло количество заявок на аренду автомобилей — на 71%, при этом средний чек увеличился только на 7% и составил почти 2,6 тыс. руб.

Самые большие разовые траты на поезд и автобус оказались у пользователей из Якутии, составив 17,3 тыс. руб. Самый высокий средний чек на аренду авто — у жителей Рязанской области — 7 тыс. руб.

Платежей по кредитам пользователи совершили на 18% больше, чем летом прошлого года. А обороты МФО выросли на 81%. Средний чек увеличился на 54%, и превысил 4,3 тыс. руб.

69% летних покупок пользователи оплачивали банковскими картами, на втором месте по популярности — Pay-платежи, они составили 19% покупок. Всего 9% товаров и услуг россияне оплатили при помощи счетов, выставленных в соцсетях и мессенджерах.

Иван Глазачев, генеральный директор «ЮMoney»: Этим летом россияне не стали экономить на отдыхе в отелях и чаще пользовались услугами турагентств. Для отелей это лето стало значительно прибыльнее, чем прошлое. Число бронирований выросло в 2,3 раза, а средний чек — на 11%, до 9,8 тыс. руб. Россияне стали больше пользоваться услугами турагентств. Минувшим летом число оплаченных туров увеличилось в 2,8 раза, а средний чек — в 2,2 раза, до 30,6 тыс. руб. Больше всего на отели тратили жители Магаданской области — в среднем 108,4 тыс. руб. Услугами турагентств чаще пользовались во Владимирской области: средний чек по региону составил 129 тыс. руб. Спрос на медицинские услуги, лекарственные средства и биологически активные добавки (БАД) заметно вырос по сравнению с прошлым летом: в 2,8 раза, на 65% и в 2,9 раза соответственно. Средний чек на медицинские услуги увеличился на 2% (2,9 тыс. руб.), на лекарственные средства — снизился на 30% (2,2 тыс. руб.), на БАД — стал больше на 6% (4 тыс. руб.). На медицинские услуги больше всего тратили жители Кабардино-Балкарии (4 тыс. руб.), на лекарства — пользователи из Алтайского края (9,3 тыс. руб.), а самый высокий средний чек по БАД — в Республике Татарстан (17,6 тыс. руб.).

Глазачев также заявил: «Этим летом россияне не отказывали себе и в онлайн-шопинге. Пользователи чаще покупали косметику и парфюмерию: они совершили на 71% больше покупок, чем за прошлый летний сезон. Такой же рост показали расходы на покупку одежды и обуви».

Средний чек по России на косметику и парфюмерию снизился на 14%, достигнув 2,8 тыс. руб., на одежду и обувь — на 2%, до 1,8 тыс. руб. На косметику и парфюмерию больше всего тратили жители Ненецкого автономного округа — 3,3 тыс. руб. Более дорогую одежду и обувь покупали в Чукотском автономном округе: средний чек по региону превысил 10 тыс. руб.

Число покупок детских товаров выросло на 85%. Средний чек стал меньше на 9% и составил 4,1 тыс. руб. Самый высокий уровень трат в этом сегменте был в Алтае — 19,3 тыс. руб.