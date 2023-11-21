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18+
21.11.2023 в 11:42

Юлия Удовенко заняла пост вице-президента по маркетингу группы Realweb

До назначения она была директором по маркетингу ГК «Родная Речь»

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Юлия Удовенко

Юлия Удовенко назначена вице-президентом по маркетингу группы компаний Realweb. Ранее она занимала позицию директора по маркетингу в ГК «Родная Речь» . Информацию о назначении топ-менеджер подтвердила Sostav.

В новой роли Удовенко будет отвечать за маркетинговую стратегию всей группы, работать с активами Realweb на предмет их продуктов и позиционирования на рынке, участвовать в разработке новых бизнес-направлений.

Вице-президент отметила, что ей интересно развивать цифровые продукты для рынка, а у Realweb в этом направлении есть «очень интересные планы». «Думаю, будет много новых инициатив для рынка. Пока я в процессе погружения в детали, но позже мы планируем более подробно рассказать о планах», — поделилась Удовенко.

В ГК «Родная речь» эксперт перешла в advisory board как консультант по вопросам продуктов группы, которые были запущены с её участием.

Карьерный путь Удовенко начала в 2003 году в команде агентства Mindshare Interaction. В течение восьми лет она работала на позициях информационного аналитика, руководителя аналитической группы, директора по исследованиям, директора по маркетингу.

В 2011 году эксперт перешла в агентство Traffic на должность директора по стратегическому планированию. С 2016 года Удовенко работала в OKKAM (ex dentsu Russia) , где в том числе занимала позицию директора по бизнес-консалтингу. Затем она перешла в ГК «Родная речь» (экс-Publicis Groupe в России) на должность директора по развитию. Удовенко отвечала за бизнес-трансформацию клиентов группы и возглавляла аналитическое направление. В 2021 году она возглавила маркетинг ГК «Родная речь».

RealWeb ГК «Родная речь» Юлия Удовенко
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