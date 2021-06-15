YouTube запретил показ рекламы алкоголя и политики на главной странице

YouTube запретил рекламу алкоголя, азартных игр, политики и рецептурных лекарств на своей главной странице. Речь идет о первом рекламном блоке на верхнем баннере, сообщает The Verge.

Запрет распространяется только на главную страницу в веб-версии сервиса YouTube и в мобильном приложении. В Google, компании-владельце сервиса, заявили, что исключение данных видов рекламы поможет улучшить восприятие пользователями материала страницы и сделает сервис приемлемым для разных социальных и возрастных категорий пользователей. В частности, за счет отсутствия рекламы алкоголя сервис будет более подходящим для несовершеннолетних пользователей.

Кроме того, отказ от рекламы политики вверху страницы должен помочь сервису избежать многочисленных административных разбирательств, в том числе во время предвыборных кампаний. В видеохостинге заверили, что любые другие рекламные кампании политического характера будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

С 1 июня на YouTube также изменились правила показа рекламы. Сервис стал размещать ее во всех роликах, а не только в партнерских. При этом видеохостинг не собирается делиться доходом от такой рекламы с создателями роликов.