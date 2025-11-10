YouTube TV компенсирует платным подписчикам отсутствие Disney

Сервис YouTube TV предоставит своим подписчикам скидку в $20 в качестве компенсации за временное отсутствие контента Disney. Инструкции по использованию бонуса пользователи получат по электронной почте в ближайшие дни, пишет TechCrunch.

Компания сообщила, что выплата связана с продолжающимися разногласиями с Disney, из-за которых на платформе недоступны такие каналы, как ESPN, ABC News и Disney Channel. Каналы были отключены от платного телевидения 31 октября из-за финансовых разногласий компаний.

В YouTube заверили, что намерены вернуть каналы Disney на платформу. Также пользователям напомнили, что при желании они могут временно приостановить подписку, если компенсации окажется недостаточно. Стоимость подписки без скидки составляет $82,99 в месяц.

Ранее стало известно, что компания Disney согласилась выплатить $10 млн для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила компанию в незаконном сборе личной информации детей через видеоконтент на YouTube.