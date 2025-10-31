Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.10.2025 в 17:30

YouTube TV прекратил трансляцию каналов Disney

Переговоры компаний провалились

Платформа платного телевидения YouTube TV перестала транслировать каналы Disney после провала переговоров о заключении лицензионного соглашения. Об этом пишет Reuters.

Каналы Disney (ESPN, ABC, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Disney Channel, ABC News Live и другие) были удалены с YouTube TV в преддверии истечения контракта.

YouTube TV — один из крупнейших дистрибьюторов платного телевидения в США. В этом году платформа начала вести переговоры с компаниями, угрожавшими убрать свои медиасети с платформы.

В октябре YouTube TV после сложных переговоров заключил сделку с NBCUniversal, принадлежащей Comcast, чтобы продолжить показывать такие шоу, как Sunday Night Football и America's Got Talent. Ранее в этом году платформа также заключила аналогичные соглашения с Fox и Paramount.

Представители YouTube TV, у которого более 10 млн подписчиков, заявили, что предложенные Disney условия приведут к повышению цен для подписчиков и выгодны собственным сервисам Disney. «Наш контракт с Disney подошел к концу, и мы не согласимся на условия, которые ставят в невыгодное положение наших подписчиков, но выгодны для телевизионных продуктов Disney», — заявили в компании.

Сам Disney обвинил YouTube TV в нежелании платить справедливую стоимость. «Имея рыночную капитализацию в $3 трлн, Google использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы устранить конкурентов и подорвать отраслевые стандарты, которые мы успешно согласовали со всеми остальными дистрибьюторами», — говорится в заявлении компании. При этом Disney стремится к скорейшему урегулированию ситуации.

Disney YouTube TV
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.