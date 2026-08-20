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20.08.2026 в 12:05

YouTube предлагает создателям контента миллионы долларов за отказ от сотрудничества с Netflix

Видеохостинг предупредил о последствиях для авторов, которые подпишут контракты с Netflix

Видеохостинг YouTube предлагает миллионы долларов популярным каналам за эксклюзивное размещение видео на своей платформе в течение определенного периода времени. Таким образом компания пытается помешать стриминговому сервису Netflix переманивать к себе самых известных авторов контента. Об этом пишет Bloomberg.

Выплаты могут осуществляться в различных формах. YouTube обсуждает возможность прямого финансирования отдельных проектов, а также предлагает авторам часть доходов от крупных рекламных контрактов с известными брендами.

YouTube пока не заключил окончательных соглашений ни с одним из авторов контента, при этом компания близка к договоренности с рядом партнеров. Переговоры продолжаются и носят конфиденциальный характер.

Видеохостинг предупредил, что авторов, которые подпишут контракты с Netflix, ждут определенные последствия. YouTube с меньшей вероятностью будет задействовать их в маркетинговых кампаниях или на мероприятиях, если они одновременно выпустят видео на Netflix. Компания также может лишить этих авторов возможности получать долю выручки от некоторых крупных рекламных кампаний брендов.

Netflix ведет переговоры с десятками популярных YouTube-блогеров, выплачивая им гонорары за одновременную публикацию их видео на YouTube и Netflix. Компания также продолжает активно обсуждать сотрудничество с десятками других авторов, каналов и проектов.

Сделки с Netflix привлекают создателей контента, поскольку позволяют получить миллионы долларов дополнительного дохода за уже созданные видео и представить свои проекты новой аудитории.

Ранее сообщалось, что YouTube начнет считать просмотры с первого кадра. Новая методика распространится на все форматы видео и значительно поднимет просмотры.

YouTube Netflix
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