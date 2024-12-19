Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

E-Promo Group
E-Promo Group
SEMANTEX

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.12.2024 в 18:20

Россияне пожаловались на недоступность YouTube на мобильных сетях

До этого проблемы с видеохостингом в основном были на сетях фиксированной связи

Клиенты сотовых операторов стали жаловаться на недоступность YouTube. Видеоролики на мобильных сетях либо грузятся очень медленно, либо загрузка вообще недоступна. На это обратил внимание РБК.

Ранее проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге были в основном на сетях фиксированной связи. Сбои на мобильных сетях наблюдаются с полуночи 19 декабря.

Игроки медиарынка говорят, что раньше блокировка была на 30% и только на десктопной версии видеохостинга, а с середины декабря YouTube будут блокировать полностью, включая мобильную версию.

В Google заявили, что замедление работы YouTube на мобильных устройствах не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

С 1 августа пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе видеохостинга. С конца июля среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват снизился со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа.

Роскомнадзор запретил операторам ускорять YouTube, иначе они рискуют лишиться лицензии. Президент Владимир Путин пообещал изучить вопрос, связанный с замедлением работы видеохостинга в РФ.

В декабре стало известно, что четверть россиян ускоряют YouTube. Треть опрошенных перешли на отечественные видеосервисы.

YouTube Блокировка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.