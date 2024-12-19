Россияне пожаловались на недоступность YouTube на мобильных сетях

Клиенты сотовых операторов стали жаловаться на недоступность YouTube. Видеоролики на мобильных сетях либо грузятся очень медленно, либо загрузка вообще недоступна. На это обратил внимание РБК.

Ранее проблемы с загрузкой роликов на видеохостинге были в основном на сетях фиксированной связи. Сбои на мобильных сетях наблюдаются с полуночи 19 декабря.

Игроки медиарынка говорят, что раньше блокировка была на 30% и только на десктопной версии видеохостинга, а с середины декабря YouTube будут блокировать полностью, включая мобильную версию.

В Google заявили, что замедление работы YouTube на мобильных устройствах не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

С 1 августа пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе видеохостинга. С конца июля среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват снизился со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа.

Роскомнадзор запретил операторам ускорять YouTube, иначе они рискуют лишиться лицензии. Президент Владимир Путин пообещал изучить вопрос, связанный с замедлением работы видеохостинга в РФ.

В декабре стало известно, что четверть россиян ускоряют YouTube. Треть опрошенных перешли на отечественные видеосервисы.