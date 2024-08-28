Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Кругом Digital
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Digital-агентство Реаспект

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2024 в 05:40

YouTube в России теряет посещаемость

Среднее количество минут в день сократилось с 52 до 38

За последний месяц среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на видеохостинге YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Показатели начали стремительно снижаться в связи с замедлением YouTube. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope

Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа.

Значительно сократилось посещение YouTube и среди тех, кто заходил на видеохостинг регулярно. С начала мая до конца июля российские пользователи в среднем не проводили там меньше 111 минут в день. Однако с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа постоянные пользователи из России тратили на YouTube примерно 91−92 минуты ежедневно.

При этом YouTube по-прежнему составляет очень большую долю в видеопотреблении — порядка 80%. Из всего проводимого в интернете времени 18% приходится на просмотр видео и 15% принадлежит YouTube.

Вопрос ограничения работы мирового видеохостинга активно обсуждается в России с середины лета. Sostav узнал у представителей агентств, как они оценивают изменения ландшафта диджитал-маркетинга и реализацию каких сценариев считают наиболее вероятной в случае отключения YouTube.

YouTube
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.