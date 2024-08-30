Роскомнадзор запретил операторам ускорять YouTube

Роскомнадзор потребовал от операторов связи перестать ускорять YouTube. В частности, призывает прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика». Об этом сообщает «Коммерсант».

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, разослал операторам связи письмо, в котором призывает прекратить препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые ограничивают запрещенную в РФ информацию.

Глава ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко подчеркнул, что операторы никак не влияют на работу ТСПУ, потому что оборудование физически не находится под их управлением.

Топ-менеджер одного из операторов связи полагает, что компании отчитаются перед Роскомнадзором о том, что меры приняты, то есть «никто не ускоряет YouTube». Такой ответ на обращение будет формальностью, так как операторы, ускоряющие работу сервиса, «скорее всего, признавать за собой подобные действия не планируют».

Ранее сообщалось, что из-за замедления работы YouTube в России провайдеры начали внедрять на своих сетях решения, которые помогают преодолеть деградацию сервиса. При этом официальная позиция регулятора о причинах и целях замедления работы видеосервиса до сих пор не высказана.