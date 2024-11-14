Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России

Российский лидер Владимир Путин пообещал изучить вопрос, связанный с замедлением работы видеохостинга YouTube в РФ. Об этом сообщил режиссёр и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, его слова приводит РИА Новости.

Карен Шахназаров, глава «Мосфильма»: Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <…> Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю».

Режиссёр отметил, что российский лидер открыт для разных тем.

В середине июля «Ростелеком» сообщил о возможном ухудшении работы YouTube в России. В качестве причины компания назвала технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и применяющегося для функционирования видеохостинга. В конце июля в Госдуме анонсировали замедление YouTube на 70%.

С 1 августа пользователи стали массово жаловаться на проблемы в работе видеохостинга. С конца июля среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват упал со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа.

Роскомнадзор запретил операторам ускорять YouTube, иначе они рискуют лишиться лицензии.

В сентябре сообщалось, что YouTube в России замедлился в 10 раз. В пять раз возросло количество случаев, когда пользователи закрыли ролик, не дождавшись загрузки. Накануне стало известно, что россияне тратят на YouTube треть от всего времени, проводимого в социальных медиа. Миграция аудитории с видеохостинга продолжается.