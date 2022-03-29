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29.03.2022 в 12:35

YouTube внедрит эмодзи-реакции в комментариях к видео

Видеохостинг запустил функцию в тестовом режиме

YouTube в тестовом режиме запустил новый механизм обратной связи — некоторым пользователям станет доступна функция эмодзи-реакций в комментариях к видео. Аналогичный инструмент уже предлагают Facebook (владеющая ей компания Meta признана в РФ экстремистской) и Twitch.

Как отметил представитель команды YouTube, в рамках эксперимента пользователи увидят реакцию других зрителей на определённые моменты в видео. В разделе комментариев к каждому ролику будет отдельная панель с реакциями — например, на контент можно отреагировать с помощью эмодзи удивлённого кота, сердца и знака вопроса.

Источник: Google

При этом эмодзи-реакции будут анонимными — другие пользователи не узнают, кто отправил конкретную реакцию (чтобы избежать конфликтов на площадке).

Источник: Google

Это не первый эксперимент Google по развитию механизма обратной связи на платформе YouTube — например, компания запустила функцию комментирования к определенным моментам в видео, а 10 ноября 2021 года отключила счётчик дизлайков для защиты создателей контента.

YouTube
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