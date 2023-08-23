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18+
23.08.2023 в 16:07

Множественные жизни логотипа Yota: оператор запустил конкурс

Более 40 креаторов представили свои версии логотипа бренда — Йотамена

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Сотовый оператор Yota запустил конкурс на интерпретацию своего логотипа. Все желающие могли представить новую версию Йотамэна (также известного как Nuf) по шаблону его фигуры. Это мог быть рисунок, пластилиновая фигурка, серебряная скульптура, тряпичная кукла, вышивка крестиком и так далее — любое направление и стиль. Свой креатив нужно было прикрепить в качестве фото к комментарию под постом с конкурсом.

Свои уникальные визуализации Йотамена представили более 40 креаторов. Среди них — Йотамен-йог, скейтбордист, волк, телефон и даже человек-сосиска!

Цель кампании: рост знания о значении лого бренда среди молодой аудитории (14 — 20 лет), основной фокус — начинающие креаторы и молодежь, которая хочет реализовываться через творчество. Анонсировали активность в новом арт-сообществе Yota. Затем все работы были отправлены на голосование среди подписчиков, по итогу которого были выбраны три победителя — версии Йотамена которых набрали больше всего голосов.

Победители конкурса получили призы, а все остальные работы попали в финальную подборку в видео.

Yota
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