Yota запустила Yota Nebo — теперь рекламу можно размещать и на небе

В компании решили дать возможность пользователям посмотреть на небо по-другому. Новое приложение позволяет с помощью текста, гифок и стикеров оставлять сообщения на небе. Скачать его можно в AppStore и в Google Play.

Механика проста: пользователю необходимо набрать своё сообщение или выбрать подходящий стикер, а затем навести камеру на небо. Коснувшись нужной точки на небе, каждый может зафиксировать свой месседж.

В компании Yota новую платформу назвали первый шагом на пути к новой соцсети. Размещать информацию можно только на «российском небе».

Бренды могут размещать рекламу своего продукта или заведений. Удалять ее, конечно, не будут, однако каждый пользователь может пожаловаться на запрещённый или вредоносный контент.

Анна Чернышева, руководитель проекта Yota Nebo: В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить всё небо над собой стикерами из нашего стикерпака или написать 1000 раз «Обожаю!» над домом любимого человека, можно создать собственный квест или написать рекламное объявление над магазином или рестораном.

Первым официальным партнером приложения стала «Додо Пицца». Птички додо висят в небе над каждым рестораном сети. Платформа разработана совместно с Deluxe Interactive и The DataForm.