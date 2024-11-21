Как «Мегамаркет» и CREON объединили шопинг и гармонию на фестивале Yoga Day

На ежегодном фестивале Yoga Day «Мегамаркет» совместно с агентством CREON интегрировали бренд-зону, где шопинг встречается с философией йоги, предлагая гостям не только товары для спорта, но и атмосферу спокойствия и вдохновения. О том, как им это удалось и какие результаты принесло, выяснила редакция Sostav.

В рамках проекта «В гармонии с "Мегамаркетом"» команда CREON спроектировала зону бренда, где каждый элемент — от внешнего вида самой зоны до ее наполнения и активностей — основывался на ценностях маркетплейса. Она стала связующим звеном между ним и идеями фестиваля.

Цели проекта

Повысить интерес к мобильному приложению «Мегамаркет» и стимулировать его установку.

Презентовать широкий ассортимент товаров для здорового образа жизни и спорта.

Укрепить имидж «Мегамаркета» как пространства для выбора стиля жизни, полного вдохновения и активности.

Повысить лояльность к бренду среди новых пользователей.

Символ лотоса как проводник к гармонии

Команда CREON предложила концепцию, основанную на символике лотоса — знаке баланса, покоя и благополучия. Так, зона «Мегамаркета» стала «лотосом» фестиваля, создав точку притяжения для любителей здорового образа жизни.

Каждого гостя ожидал свой опыт взаимодействия с брендом: от подарков до увлекательных активностей, где каждый элемент был направлен на поддержку философии йоги и повышение узнаваемости «Мегамаркета». Установка приложения награждалась приятными сюрпризами — смузи, аксессуарами для йоги, стильными шопперами, бутылками для воды или флеш-тату.

Смузи для бодрости: команда CREON продумала и визуал, и концепт угощений, вдохновляясь темой здорового питания. Смузи из свежих фруктов и овощей поднимали уровень энергии и задавали тон всему дню.

команда CREON продумала и визуал, и концепт угощений, вдохновляясь темой здорового питания. Смузи из свежих фруктов и овощей поднимали уровень энергии и задавали тон всему дню. Чайная церемония: создали зону чайной церемонии, погружая гостей в искусство баланса вкусов. Мастер проводил регулярные сессии, рассказывая об истории и традициях древнего ритуала. Это особое пространство позволяло каждому участнику погрузиться в особую атмосферу и философию.

создали зону чайной церемонии, погружая гостей в искусство баланса вкусов. Мастер проводил регулярные сессии, рассказывая об истории и традициях древнего ритуала. Это особое пространство позволяло каждому участнику погрузиться в особую атмосферу и философию. Бьюти-зона и зона рефреша: продумали детали отдыха гостей после активных сессий йоги. В зоне с визажистами можно было освежить макияж, нанести флеш-тату и глиттер, а также использовать мисты для лица. Всё пространство было оснащено так, чтобы участники могли восстановиться и продолжить фестивальные активности.

продумали детали отдыха гостей после активных сессий йоги. В зоне с визажистами можно было освежить макияж, нанести флеш-тату и глиттер, а также использовать мисты для лица. Всё пространство было оснащено так, чтобы участники могли восстановиться и продолжить фестивальные активности. Shop-зона «Мегамаркета»: установили зону с витринами, на которых были представлены товары, доступные в мобильном приложении. Гости могли ознакомиться с ассортиментом и сразу же сделать заказ через приложение.

установили зону с витринами, на которых были представлены товары, доступные в мобильном приложении. Гости могли ознакомиться с ассортиментом и сразу же сделать заказ через приложение. Лаунж-зона для отдыха: здесь можно было расположиться на бинбэгах, покачаться на качелях или полежать на спортивных ковриках. В общем, тотальная атмосфера расслабления и чилла.

здесь можно было расположиться на бинбэгах, покачаться на качелях или полежать на спортивных ковриках. В общем, тотальная атмосфера расслабления и чилла. «Мегабаланс» для проверки координации: в рамках креативной концепции предложили активность для самых смелых гостей: они могли проверить свои силы на балансборде и принять участие в импровизированных соревнованиях. Подарочные сертификаты для рекордсменов дополняли атмосферу здорового азарта.

Результаты интеграции

Внедрение продуманной стратегии и креативных решений позволило агентству CREON и «Мегамаркету» достичь впечатляющих результатов и перевыполнить KPI:

550 установок мобильного приложения, более 2 тыс. офлайн-контактов — превышение KPI по установкам на 83%;

Охват диджитал-аудитории составил 130 тыс., а трансляции собрали около 2 млн просмотров;

Более 4 700 упоминаний в СМИ и социальных сетях, что укрепило положительный образ бренда и обеспечило приток новой аудитории.

Алёна Чувакова, ведущий менеджер офлайн-активаций «Мегамаркет»: Yoga Day стал для нас возможностью показать бренд через ценности и вдохновляющий опыт. Мы благодарны CREON за слаженную работу и креативный подход, которые позволили превратить идею в запоминающийся опыт для всех гостей.

Наталья Загайнова, руководитель клиентской группы CREON: Мы стремились создать пространство, которое передавало бы философию йоги и гармонии и при этом отражало ценности бренда. Лотос как центральный элемент стал визуальным и концептуальным символом всей бренд-зоны. Мы гордимся результатами проекта и командной работой, благодаря которой гости получили незабываемые впечатления.

Команда проекта

«Мегамаркет» (клиент)

Руководитель управления бренд-маркетинга: Денис Шинкарь

Руководитель отдела медиапланирования и спецпроектов: Антон Белов

Руководитель группы офлайн-активаций: Рафаэль Волков

Ведущий менеджер офлайн-активаций: Алена Чувакова

Менеджер офлайн-активаций: Анастасия Алещенко

CREON (агентство)

Руководитель клиентской группы: Наталья Загайнова

Аккаунт-менеджер: Ксения Спиридонова

Креативный директор: Александр Карасёв