Как «Мегамаркет» и CREON объединили шопинг и гармонию на фестивале Yoga Day

На ежегодном фестивале Yoga Day «Мегамаркет» совместно с агентством CREON интегрировали бренд-зону, где шопинг встречается с философией йоги, предлагая гостям не только товары для спорта, но и атмосферу спокойствия и вдохновения. О том, как им это удалось и какие результаты принесло, выяснила редакция Sostav.
В рамках проекта «В гармонии с "Мегамаркетом"» команда CREON спроектировала зону бренда, где каждый элемент — от внешнего вида самой зоны до ее наполнения и активностей — основывался на ценностях маркетплейса. Она стала связующим звеном между ним и идеями фестиваля.
Цели проекта
- Повысить интерес к мобильному приложению «Мегамаркет» и стимулировать его установку.
- Презентовать широкий ассортимент товаров для здорового образа жизни и спорта.
- Укрепить имидж «Мегамаркета» как пространства для выбора стиля жизни, полного вдохновения и активности.
- Повысить лояльность к бренду среди новых пользователей.
Символ лотоса как проводник к гармонии
Команда CREON предложила концепцию, основанную на символике лотоса — знаке баланса, покоя и благополучия. Так, зона «Мегамаркета» стала «лотосом» фестиваля, создав точку притяжения для любителей здорового образа жизни.
Каждого гостя ожидал свой опыт взаимодействия с брендом: от подарков до увлекательных активностей, где каждый элемент был направлен на поддержку философии йоги и повышение узнаваемости «Мегамаркета». Установка приложения награждалась приятными сюрпризами — смузи, аксессуарами для йоги, стильными шопперами, бутылками для воды или флеш-тату.
- Смузи для бодрости: команда CREON продумала и визуал, и концепт угощений, вдохновляясь темой здорового питания. Смузи из свежих фруктов и овощей поднимали уровень энергии и задавали тон всему дню.
- Чайная церемония: создали зону чайной церемонии, погружая гостей в искусство баланса вкусов. Мастер проводил регулярные сессии, рассказывая об истории и традициях древнего ритуала. Это особое пространство позволяло каждому участнику погрузиться в особую атмосферу и философию.
- Бьюти-зона и зона рефреша: продумали детали отдыха гостей после активных сессий йоги. В зоне с визажистами можно было освежить макияж, нанести флеш-тату и глиттер, а также использовать мисты для лица. Всё пространство было оснащено так, чтобы участники могли восстановиться и продолжить фестивальные активности.
- Shop-зона «Мегамаркета»: установили зону с витринами, на которых были представлены товары, доступные в мобильном приложении. Гости могли ознакомиться с ассортиментом и сразу же сделать заказ через приложение.
- Лаунж-зона для отдыха: здесь можно было расположиться на бинбэгах, покачаться на качелях или полежать на спортивных ковриках. В общем, тотальная атмосфера расслабления и чилла.
- «Мегабаланс» для проверки координации: в рамках креативной концепции предложили активность для самых смелых гостей: они могли проверить свои силы на балансборде и принять участие в импровизированных соревнованиях. Подарочные сертификаты для рекордсменов дополняли атмосферу здорового азарта.
Результаты интеграции
Внедрение продуманной стратегии и креативных решений позволило агентству CREON и «Мегамаркету» достичь впечатляющих результатов и перевыполнить KPI:
- 550 установок мобильного приложения, более 2 тыс. офлайн-контактов — превышение KPI по установкам на 83%;
- Охват диджитал-аудитории составил 130 тыс., а трансляции собрали около 2 млн просмотров;
- Более 4 700 упоминаний в СМИ и социальных сетях, что укрепило положительный образ бренда и обеспечило приток новой аудитории.
Алёна Чувакова, ведущий менеджер офлайн-активаций «Мегамаркет»:
Yoga Day стал для нас возможностью показать бренд через ценности и вдохновляющий опыт. Мы благодарны CREON за слаженную работу и креативный подход, которые позволили превратить идею в запоминающийся опыт для всех гостей.
Наталья Загайнова, руководитель клиентской группы CREON:
Мы стремились создать пространство, которое передавало бы философию йоги и гармонии и при этом отражало ценности бренда. Лотос как центральный элемент стал визуальным и концептуальным символом всей бренд-зоны. Мы гордимся результатами проекта и командной работой, благодаря которой гости получили незабываемые впечатления.
Команда проекта
«Мегамаркет» (клиент)
Руководитель управления бренд-маркетинга: Денис Шинкарь
Руководитель отдела медиапланирования и спецпроектов: Антон Белов
Руководитель группы офлайн-активаций: Рафаэль Волков
Ведущий менеджер офлайн-активаций: Алена Чувакова
Менеджер офлайн-активаций: Анастасия Алещенко
CREON (агентство)
Руководитель клиентской группы: Наталья Загайнова
Аккаунт-менеджер: Ксения Спиридонова
Креативный директор: Александр Карасёв