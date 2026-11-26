Кто создает визуальный облик современной России? Почему одними приложениями удобно пользоваться, а другими нет? И кто стоит за фирменными стилями, интерфейсами и графикой, которые мы видим каждый день? 5 декабря в Москве состоится Dprofile Fest & Award 2026 — фестиваль, который познакомит зрителей с людьми, создающими современную визуальную культуру.

Событие пройдет в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке и станет центральной частью проекта «Поколение Д: дизайнеры будущего», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральным партнером фестиваля выступает банк ВТБ.

2 000 работ, 1 200 участников и 62 эксперта индустрии

В этом году организаторы ожидают около 2 000 конкурсных работ от 1 000 участников со всей России. В проекте задействованы 62 эксперта и члена жюри — представители профессионального дизайн-сообщества.

На фестивале соберутся молодые авторы, опытные дизайнеры, руководители креативных команд, представители крупных компаний и студенты.

Гостей ждут лекции, мастер-классы, дискуссии, профессиональные знакомства и церемония вручения премии Dprofile Award 2026, на которой отметят лучшие работы года.

Конкурс объединяет самые разные направления: от брендинга и иллюстрации до цифровых интерфейсов, анимации и 3D.

Отдельная номинация «Поколение Д» посвящена начинающим и молодым дизайнерам в возрасте от 18 до 25 лет. Она создана, чтобы помочь авторам в начале профессионального пути получить первое признание и заявить о себе на всю страну.

Не просто красивые картинки

Одна из главных идей проекта — показать, что дизайн давно вышел за пределы профессиональной среды.

Мы сталкиваемся с ним сотни раз в день: оплачиваем покупки, заказываем такси, выбираем продукты в магазине, ориентируемся в общественных пространствах. За каждым из этих действий стоят решения дизайнеров, которые делают окружающий мир понятнее, удобнее и интереснее.

Однако имена создателей этих решений почти всегда остаются неизвестными.

Виктор Рындин, сооснователь Dprofile: Мы знаем режиссеров любимых фильмов, музыкантов и художников. Но вряд ли кто-то назовет дизайнера приложения, которым пользуется каждый день. Хотя влияние этих людей на нашу жизнь может быть ничуть не меньше. Мне хочется, чтобы дизайнеры перестали быть невидимыми авторами за логотипами больших компаний. Чтобы у нового поколения появились свои герои, на которых хочется равняться. В этом и есть главная идея «Поколения Д».

Выставка, которая отправится в университеты

5 декабря на фестивале откроется выставка «Поколение Д: дизайн, который меняет каждый день».

Вместо привычного показа готовых работ организаторы предлагают заглянуть внутрь творческого процесса: увидеть первые эскизы, разобраться в поиске идей и понять, как рождаются визуальные решения, которыми затем пользуются тысячи людей.

После фестиваля выставка отправится в российские вузы, чтобы познакомить студентов с работами современных дизайнеров и показать реальные возможности развития в креативных профессиях.

Проект также включает создание видеопортретов молодых авторов — историй о людях, их творческом пути, идеях и профессиональных амбициях.

О фестивале

Dprofile Fest & Award 2026 состоится 5 декабря в Москве, в «Цифровом деловом пространстве» по адресу: ул. Покровка, 47.

Организатор — платформа Dprofile.

Проект «Поколение Д: дизайнеры будущего» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Генеральный партнер фестиваля — банк ВТБ.