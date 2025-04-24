Yellow, Black and White договорилась о партнерстве с «Атмосферой кино»

Кинокомпания Yellow, Black and White (YBW) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Атмосферой кино». Так, YBW становится совладельцем 50% юрлица «Атмосферы кино», оставшаяся доля остается за соучредителями дистрибутора, сообщают «Ведомости».

Сделка была закрыта 23 апреля, она была денежной, уточнили в компаниях, однако размер не раскрыли. YBW и «Атмосфера кино» ранее совместно работали над выпуском двух фильмов франшизы «Манюня». Первым релизом в рамках нового соглашения станет комедия «Семьянин», премьера которой планируется на осень.

«Атмосфера кино» продолжит работать со всем рынком, выпускать в прокат фильмы и других продюсеров — российских и зарубежных. Если на одну дату будут претендовать фильм YBW и кинолента какого-то другого продюсера, решение будет приниматься в пользу потенциально наиболее рентабельного проекта.

В «Атмосфере кино» полагают, что сделка позволит добавить в график релизов лучшие фильмы. Вхождение в капитал дистрибутора «Атмосфера кино» и партнерство с ее командой даст YBW возможность стратегического планирования релизов на годы вперед, отметили, в свою очередь, на студии.

По итогам 2024 года «Атмосфера кино» стала вторым по величине кинодистрибутором в России с долей рынка 16%. Среди крупных релизов, выпущенных компанией за прошлый год, — «Мастер и Маргарита» и «Домовенок Кузя».

YBW широко известна как создатель самого кассового российского фильма — «Чебурашка» (сборы — 6,8 млрд руб.). Кроме того, на счету студии «Холоп 2», «Холоп» и «Финист. Первый богатырь».

Ранее сообщалось, что российские фильмы в иностранном прокате в 2024 году собрали $16,6 млн. Это на $1 млн меньше показателей 2023 года.