Сборы российского кино за рубежом просели на $1 млн

Российские фильмы в иностранном прокате в 2024 году собрали $16,6 млн. Это на $1 млн меньше показателей 2023 года. Ключевым рынком для экспорта остался Китай, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

В Китае в прокат в стране вышло только два российских релиза —мультипликация «Снежная королева: Разморозка» и драма «Вызов». Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей — Бразилия с $1,2 млн. Среди европейских стран наибольшего успеха российским проектам удалось добиться в Италии ($1,1 млн).

Всего иностранные зрители увидели 49 российских релизов. Франшиза «Маша и медведь» удержала лидерство среди проектов, за год касса анимации составила $2,8 млн. Второе и третье места заняли мультфильмы «Великолепная пятерка» с $2,4 млн и «Коты Эрмитажа» с $2,1 млн.

Участники рынка связывают снижение сборов с тем, что многие российские анимационные фильмы, которые вышли в прокат в 2022−2023 годах на большое число рынков, в 2024 году фактически уже «дорабатывали» на оставшихся.

Ранеее стало известно, что в 2024 году проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» второй год подряд возглавил двадцатку самых популярных сериалов. А наиболее громкой премьерой года стал российский ремейк «Постучись в мою дверь в Москве».