«Централ Партнершип» лидировал в списке дистрибуторов кино

«Централ Партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа холдинг») остался лидером по сборам дистрибутируемого контента по итогам 2024 года. При этом доля компании и сборы за год сократились. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Wanta Group и «Бюллетеня кинопрокатчика».

Так, доля ЦПШ снизилась с 46% в 2023 году до 36,2% в 2024. Сборы сократились до 13,7 млрд руб. Число выпускаемых релизов, наоборот, выросло и составило 46 фильмов, хотя годом ранее показатель был на уровне 25 проектов. Среди самых кассовых — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,3 млрд руб.), «Огниво» (1,2 млрд руб.), «Сто лет тому вперед» (1,5 млрд руб.).

Второе место заняла «Атмосфера кино», которая нарастила сборы, долю рынка и число выпущенных релизов. Самым кассовым стал «Мастер и Маргарита» (2,3 млрд руб.)

Независимый прокатчик «Вольга», как и годом ранее, расположился на третьей строчке. Четвертое место занял «НМГ Кинопрокат», который годом ранее был вторым в списке. Участники рынка предполагают, что в этом году НМГ вернет свое второе место благодаря проекту «Финист. Первый богатырь».

Совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., это на 15% выше показателей 2023 года. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. Следовательно, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты.

Ранее сообщалось, что российские фильмы в иностранном прокате в 2024 году собрали $16,6 млн. Это на $1 млн меньше показателей 2023 года.