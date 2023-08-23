Yandex N.V. перезапустит компанию под новым брендом

Нидерландская Yandex N.V., холдинговая компания «Яндекса», перезапустит международный бизнес под новым названием. Планы по изменению структуры управления «Яндекс» представил ещё ноябре 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Yandex N.V. разместил на LinkedIn несколько вакансий, в которых говорится, что запуск обновленной компании намечен на начало 2024 года. Например, в описании вакансии специалиста по документообороту говориться, что новая компания создаётся «в рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT» и «намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке». Project LEFT — рабочее название самого проекта реструктуризации, пояснил изданию источник, знакомый с его условиями.

Вопрос реструктуризации «Яндекса» планируется вынести на рассмотрение акционеров в течение 2023 года. По итогам реструктуризации российский бизнес передадут в «управление менеджмента», а Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ.

В мае стало известно, что купить долю в российском «Яндексе» хочет ВТБ. Также покупателями контрольного пакета акций могут стать миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Они планируют приобрести не менее 51% акций. Выразил интерес к активу и основатель Faberlic Алексей Нечаев.