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25.11.2022 в 17:20

«Яндекс» объявил о разделении бизнеса на международный и российский и смене названия

Активы в России компания планирует передать местному руководству

Нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса», объявила о намерении изменить структуру управления бизнесом, выделив часть активов в отдельную компанию под управлением менеджмента, а часть перевести в самостоятельные организации под руководством Yandex N.V. Об этом сообщается на сайте компании.

«Реструктуризация собственности и управления группы проводится в свете текущей геополитической обстановки», — отметили в компании.

В рамках разделения активов планируется выделить в отдельные компании под управлением Yandex N.V. бизнесы, связанные с беспилотными автомобилями, облачными вычислениями, образовательными технологиями и маркировкой данных.

При этом правление ожидает, что Yandex N.V. со временем будет переименована, а новая компания, в котороую перейдёт российская часть бизнеса, получит права на использование бренда Yandex. Согласно предварительным обсуждениям, активы в России будут переданы под управление локального менеджмента.

В компании подчеркнули, что детали всех возможных изменений раскроют позднее. Их ещё должны одобрить акционеры Yandex N.V.

Ранее сегодня СМИ сообщили о скором переходе Алексея Кудрина в «Яндекс». Источники изданий сообщали, что глава Счётной палаты возглавит новую структуру компании, в которую войдёт её действующий топ-менеджмент.

В сентябре Forbes со ссылкой на источники писал, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож хочет выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, а остальные активы останутся в России. Он предложил Кудрину 5% IT-компании, если тот поможет разделить ему российские и международные активы. Стоимость доли оценивали в $325 млн.

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