«Яндекс» представил инструмент «Товары» для интернет-магазинов

«Яндекс» запустил новый инструмент для интернет-магазинов — «Товары». Он позволит бизнесу улучшить представленность в результатах выдачи поиска и нарастить продажи через «Яндекс». Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что в «Яндекс Товарах» собрана актуальная аналитика и функционал для работы с представленностью магазина и его товаров на поиске.

Предприниматели могут оценить объем и качество трафика, например, в заказах, среднем чеке и оборотах. «Это поможет оптимизировать метрики и выработать эффективную стратегию роста продаж интернет-магазина», — отметили в «Яндексе».

Новый инструмент позволяет работать с товарными фидами: через личный кабинет можно влиять на отображение товаров в результатах поисковой выдачи, передавая данные о товарах в поиск, и растить органический трафик.

В будущем разработчики «Товаров» планируют добавить дополнительные возможности и больше аналитики, например, по индустриям и данные о спросе. Сейчас инструмент бесплатный и доступен всем интернет-магазинам.

Ранее аналитики «Яндекс Маркета» выяснили, что 71% опрошенных предпринимателей на маркетплейсах признали влияние качественного контента о товаре на его продажи. Почти половина онлайн-селлеров (43%) считают, что подобные материалы увеличивают продажи любого товара.