«Яндекс Такси» тестирует иранские автомобили

Сервис «Яндекс Такси» получил автомобили иранского производителя. Агрегатор взял в опытную эксплуатацию небольшую партию из 12 седанов Iran Khodro Tara. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в компании и двух собеседников, близких к ней.

По их словам, автомобили для российского такси сделаны «в упрощённой комплектации с автоматической коробкой передач».

Как рассказал один из источников, модель появилась во внутреннем классификаторе «Яндекса» для поездок в Москве в тарифе «эконом». Это означает, что её фактически использует кто-то из водителей, пояснил собеседник.

Другой источник отметил, что тестирование мелкой партии не обязательно приведёт к масштабной закупке этих автомобилей в будущем.

«Пока рано выписывать кредит доверия этим машинам», — добавил он.

Представитель «Яндекс Такси» сообщил изданию, что компания ведёт переговоры «со всеми доступными на рынке автопроизводителями» и рассматривает все потенциально подходящие для отрасли модели машин.

Дистрибьютор иранской марки в России, компания «Мамаруса», на запрос «Известий» не ответила.

По информациии Iran Khodro, на данный момент в Россию отправлено около 300 седанов Tara. До марта 2024 года компания планирует реализовать 6 тыс. автомобилей.

На этой неделе источник Autonews.ru внутри компании сообщил, что цена модели составит около 2 млн руб. Однако официальная стоимость пока не раскрывается. Также в рамках автомобильной выставки в Москве — MIMS Automobility Moscow 2023 — Iran Khodro анонсировала появление на российском рынке нового кроссовера марки в 2024 году.