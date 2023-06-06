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06.06.2023 в 16:14

«Яндекс» регистрирует логотипы искусственного интеллекта YandexGPT

Лого представлены в двух вариантах: буквы «Я» и «Y» в окружении белых точек на чёрном фоне

Компания «Яндекс» регистрирует логотипы собственной нейросети YandexGPT, сообщили Sostav в компании. Сейчас опубликованы два варианта: на латинице и кириллице.

Согласно данным на сайте Роспатента, компания подала документы, в которых указано около 15 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг). В них входят одежда и обувь, терминалы для оплаты билетов, посуда, автомобили.

Визуальный стиль нейросетей «Яндекса» разработан внутренней командой коммуникаций бренда, отметили в компании.

В мае «Яндекс» добавил в голосового помощника «Алису» разработанную компанией нейросеть YandexGPT. Благодаря этому она «научилась» писать тексты и предлагать идеи «почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек». Функция доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Чтобы начать ставить задачи виртуальному помощнику, нужно произнести фразу: «Алиса, давай придумаем!».

Компания намерена в будущем включить разработанный искусственный интеллект в другие свои продукты, прежде всего в поиск.

В апреле «Сбер» сообщил о создании собственной мультимодальной нейросети — чат-бота GigaChat. Он умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний.

Яндекс Брендинг нейросети YandexGPT
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