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21.04.2025 в 18:10

«Яндекс» разместил выпуск рублевых облигаций на Мосбирже

Срок обращения ценных бумаг — два года

Головная компания «Яндекса» — МКПАО «Яндекс» — завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Мосбирже. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Объем размещения составил 40 млрд руб. Он превысил первоначальный ориентир из-за высокого спроса со стороны инвесторов.

Срок обращения облигаций серии 001Р-01 составляет два года, номинальная стоимость бумаги равна 1 тыс. руб. Купон по облигациям будут выплачивать каждый месяц. Ставка купона определяется по следующей формуле: ключевая ставка Центробанка плюс спред в 1,7% годовых.

Выпуск облигаций получил наивысшие кредитные рейтинги: ruAAA от «Эксперт РА» и AAA (RU) от АКРА.

В «Яндексе» отметили, что облигации позволят диверсифицировать источники заемного финансирования компании, а также оптимизировать структуру долгового портфеля, его средний срок и стоимость.

Ранее сообщалось, что ЦБ зарегистрировал допвыпуск акций «Яндекса». Дополнительное размещение ценных бумаг пройдет по закрытой подписке для поддержки программы мотивации сотрудников.

Яндекс Мосбиржа облигации
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