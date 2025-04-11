ЦБ зарегистрировал допвыпуск акций «Яндекса»

Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию обыкновенных акций МКПАО «Яндекс», следует из сообщения на сайте регулятора. Решение о государственной регистрации было принято 10 апреля, выпуску присвоен регистрационный номер 1−01−16777-A-005D.

Дополнительное размещение акций будет происходить по закрытой подписке. В марте 2025 года совет директоров «Яндекса» одобрил выпуск до 6 млн обыкновенных акций. Все размещенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации сотрудников «ЕСОП СПВ» в рамках инициатив по стимулированию персонала.

По итогам прошлого года общая годовая выручка «Яндекса» увеличилась на 37% по сравнению с 2023-м и превысила 1 трлн руб. — впервые в истории компании. Однако чистая прибыль снизилась на 79%, составив 11,5 млрд руб. 13 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 руб. на акцию.

Напомним, после завершения реструктуризации и выхода Yandex N.V. из состава акционеров в июле 2024 года акции МКПАО «Яндекс» торгуются на Московской бирже как самостоятельный актив.