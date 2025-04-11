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11.04.2025 в 15:25

ЦБ зарегистрировал допвыпуск акций «Яндекса»

Дополнительное размещение ценных бумаг пройдет по закрытой подписке для поддержки программы мотивации сотрудников

Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию обыкновенных акций МКПАО «Яндекс», следует из сообщения на сайте регулятора. Решение о государственной регистрации было принято 10 апреля, выпуску присвоен регистрационный номер 1−01−16777-A-005D.

Дополнительное размещение акций будет происходить по закрытой подписке. В марте 2025 года совет директоров «Яндекса» одобрил выпуск до 6 млн обыкновенных акций. Все размещенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации сотрудников «ЕСОП СПВ» в рамках инициатив по стимулированию персонала.

По итогам прошлого года общая годовая выручка «Яндекса» увеличилась на 37% по сравнению с 2023-м и превысила 1  трлн руб. — впервые в истории компании. Однако чистая прибыль снизилась на 79%, составив 11,5 млрд руб. 13 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 руб. на акцию.

Напомним, после завершения реструктуризации и выхода Yandex N.V. из состава акционеров в июле 2024 года акции МКПАО «Яндекс» торгуются на Московской бирже как самостоятельный актив.

Яндекс Банк России дополнительная эмиссия
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