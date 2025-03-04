«Яндекс Про», Zebra Hero и After Agency «отклеивают» стереотипы о женщинах за рулем

В новой рекламной кампании «Яндекс Про» совместно с агентствами Zebra Hero и After Agency стремится разрушить устаревшие стереотипы о женщинах-водителях и привлечь их к работе в сфере такси.

Несмотря на то что почти половина водителей в России — женщины, их участие в таксомоторной отрасли остается низким. Одна из причин — укоренившиеся предубеждения, подкрепляемые, например, наклейками «туфелька» на автомобилях.

В рекламном ролике успешные женщины из разных профессий объединяются, чтобы показать абсурдность подобных стереотипов и поддержать женщин-водителей.

Мария Чаклина, Креативный директор After Agency: Конечно, для нас знак «туфелька» имеет скорее символический характер. Это такой художественный образ, понятный всем, при этом обобщающий все предубеждения по поводу женщин за рулем, которые, к сожалению, существуют по сей день. Но мы были искренне удивлены, когда во время проработки идеи, зашли на маркетплейсы и увидели десятки разновидностей этих наклеек с тысячами положительных отзывов под каждой.

В проекте приняли участие олимпийская чемпионка по сноуборду Мария Васильцова, стендап-комик Анастасия Веневитина и яхтенный капитан Кристина Авдеева.

Артем Царегородцев, креативный директор Zebra Hero: Мы очень любим проекты, в которых коммерческие задачи бизнеса сходятся с социальными проблемами. По моим ощущениям, это умножает зрительский интерес на 100. Было бы классно, чтобы больше брендов искали себе подходящие социальные территории, решали проблемы людей, встраивались в реальную жизнь. Это отличная стратегия, чтобы сделать эмоциональную, запоминающуюся кампанию

Пресс-служба «Яндекс Про»: Мы системно работаем над тем, чтобы такси стало комфортным и привлекательным выбором занятости для женщин. Благодаря разным инициативам, в том числе маркетинговым кампаниям, за последний год число женщин-водителей такси выросло на 20%. Тем не менее, многие женщины до сих пор сомневаются, стоит ли им пробовать себя в профессии водителя. Мы хотим показать, что эти стереотипы больше не актуальны.

На сайте проекта можно узнать больше о возможностях сотрудничества с «Яндекс Про» и ознакомиться с историями женщин-водителей.

Проект получился по-настоящему масштабным: классические инструменты продвижения (olv, performance, media, наружная реклама) дополнились нестандартными размещениями (интеграции в ВК-шоу, посевы в Telegram-каналах).

Кампания продолжится, и в ближайшее время выйдут несколько спецпроектов, которые раскроют тему в новых контекстах.

Состав творческой группы:

«Яндекс Про» (клиент)

Руководитель маркетинга: Евгений Аксютин

Руководитель водительского маркетинга: Елена Науменко

Руководитель бренд-маркетинга: Анна Ширяева

Старший бренд-менеджер: Екатерина Красотченко

After Agency (стратегия и креатив)

Стратегический директор: Алена Ковальчук

Креативный директор: Мария Чаклина

Арт-директор: Александр Власов

Дизайнер: Яна Антипенко

Zebra Hero (креатив и продакшен)

Креативный директор: Артём Царегородцев, Денис Колесов

Продакшн директор: Андрей Пауков

Генеральный директор: Лена Самойлова

Аккаунт директор: Анна Губарева

Исполнительный продюсер: Наталья Тормосина

Пост-продакшен продюсер: Маша Пенькова

Режиссер: Елена Цодыковская

Оператор: Андрей Краузов

Художник-постановщик: Василий Иванов

Декоратор: Илья Немировский

Художник по реквизиту: Ольга Крячкова

Ассистент по реквизиту: Анна Корякина

Художник по костюму: Ника Сергеева

Ассистент по костюму: Яна Вегель

1AD: Константин Трубин

2AD: Ирина Добромыслова

Ассистент продюсера: Артём Пешков

Директор площадки: Пётр Рыбалка

Заместитель директора: Владислав Григин

Гафер: Павел Брух

Локейшн: Ольга Панфилова

Кастинг-директор: Милена Бессонова, Екатерина Попкова

Бригадир массовки: Ренат Мустафин

Художник по гриму: Анна Алимова

1AC: Максим Ребриев

Фокус-пуллер: Станислав Попов

Стедикам: Сергей Авдонин

Звукорежиссёр: Станислав Паушев, Алексей Лимонов

Оператор коптера: Николай Царев, Гавриил Шицын

Оператор 2nd unit: Дмитрий Казанков, Вячеслав Кулешов

1AC: Кирилл Дубинин

Фотограф: Игорь Клепнёв

Режиссёр монтажа: Никита Кюн

Монтажёр: Айк Мкртчян

CG: Lustra VFX

3D generalist: Алексей Тюлин

MatchMove: Темур Зейналов

Compositing Artist: Дмитрий Соколов/

Tech Lead, Compositing Artist: Игорь Алексеенко

Продюсер CG: Ruslan Dorovskiy

Креативный продюсер CG: Valentin Grosu

Титры, дизайн: Лиза Вельгий

Музыка, саунд дизайн: Давид Оганьян

Цветокоррекция: Николай Вавилов

Технический монтаж: Сергей Смирнов

Актёры:

Анастасия Абращенко

Арина Вартанян

Кристина Авдеева

Анастасия Веневитина

Ксения Назарова

Софья Игрушкина

Мария Васильцова