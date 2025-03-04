«Яндекс Про», Zebra Hero и After Agency «отклеивают» стереотипы о женщинах за рулем

В новой рекламной кампании «Яндекс Про» совместно с агентствами Zebra Hero и After Agency стремится разрушить устаревшие стереотипы о женщинах-водителях и привлечь их к работе в сфере такси.
Несмотря на то что почти половина водителей в России — женщины, их участие в таксомоторной отрасли остается низким. Одна из причин — укоренившиеся предубеждения, подкрепляемые, например, наклейками «туфелька» на автомобилях.
В рекламном ролике успешные женщины из разных профессий объединяются, чтобы показать абсурдность подобных стереотипов и поддержать женщин-водителей.
Мария Чаклина, Креативный директор After Agency:
Конечно, для нас знак «туфелька» имеет скорее символический характер. Это такой художественный образ, понятный всем, при этом обобщающий все предубеждения по поводу женщин за рулем, которые, к сожалению, существуют по сей день. Но мы были искренне удивлены, когда во время проработки идеи, зашли на маркетплейсы и увидели десятки разновидностей этих наклеек с тысячами положительных отзывов под каждой.
В проекте приняли участие олимпийская чемпионка по сноуборду Мария Васильцова, стендап-комик Анастасия Веневитина и яхтенный капитан Кристина Авдеева.
Артем Царегородцев, креативный директор Zebra Hero:
Мы очень любим проекты, в которых коммерческие задачи бизнеса сходятся с социальными проблемами. По моим ощущениям, это умножает зрительский интерес на 100. Было бы классно, чтобы больше брендов искали себе подходящие социальные территории, решали проблемы людей, встраивались в реальную жизнь. Это отличная стратегия, чтобы сделать эмоциональную, запоминающуюся кампанию
Пресс-служба «Яндекс Про»:
Мы системно работаем над тем, чтобы такси стало комфортным и привлекательным выбором занятости для женщин. Благодаря разным инициативам, в том числе маркетинговым кампаниям, за последний год число женщин-водителей такси выросло на 20%. Тем не менее, многие женщины до сих пор сомневаются, стоит ли им пробовать себя в профессии водителя. Мы хотим показать, что эти стереотипы больше не актуальны.
На сайте проекта можно узнать больше о возможностях сотрудничества с «Яндекс Про» и ознакомиться с историями женщин-водителей.
Проект получился по-настоящему масштабным: классические инструменты продвижения (olv, performance, media, наружная реклама) дополнились нестандартными размещениями (интеграции в ВК-шоу, посевы в Telegram-каналах).
Кампания продолжится, и в ближайшее время выйдут несколько спецпроектов, которые раскроют тему в новых контекстах.
Состав творческой группы:
«Яндекс Про» (клиент)
Руководитель маркетинга: Евгений Аксютин
Руководитель водительского маркетинга: Елена Науменко
Руководитель бренд-маркетинга: Анна Ширяева
Старший бренд-менеджер: Екатерина Красотченко
After Agency (стратегия и креатив)
Стратегический директор: Алена Ковальчук
Креативный директор: Мария Чаклина
Арт-директор: Александр Власов
Дизайнер: Яна Антипенко
Zebra Hero (креатив и продакшен)
Креативный директор: Артём Царегородцев, Денис Колесов
Продакшн директор: Андрей Пауков
Генеральный директор: Лена Самойлова
Аккаунт директор: Анна Губарева
Исполнительный продюсер: Наталья Тормосина
Пост-продакшен продюсер: Маша Пенькова
Режиссер: Елена Цодыковская
Оператор: Андрей Краузов
Художник-постановщик: Василий Иванов
Декоратор: Илья Немировский
Художник по реквизиту: Ольга Крячкова
Ассистент по реквизиту: Анна Корякина
Художник по костюму: Ника Сергеева
Ассистент по костюму: Яна Вегель
1AD: Константин Трубин
2AD: Ирина Добромыслова
Ассистент продюсера: Артём Пешков
Директор площадки: Пётр Рыбалка
Заместитель директора: Владислав Григин
Гафер: Павел Брух
Локейшн: Ольга Панфилова
Кастинг-директор: Милена Бессонова, Екатерина Попкова
Бригадир массовки: Ренат Мустафин
Художник по гриму: Анна Алимова
1AC: Максим Ребриев
Фокус-пуллер: Станислав Попов
Стедикам: Сергей Авдонин
Звукорежиссёр: Станислав Паушев, Алексей Лимонов
Оператор коптера: Николай Царев, Гавриил Шицын
Оператор 2nd unit: Дмитрий Казанков, Вячеслав Кулешов
1AC: Кирилл Дубинин
Фотограф: Игорь Клепнёв
Режиссёр монтажа: Никита Кюн
Монтажёр: Айк Мкртчян
CG: Lustra VFX
3D generalist: Алексей Тюлин
MatchMove: Темур Зейналов
Compositing Artist: Дмитрий Соколов/
Tech Lead, Compositing Artist: Игорь Алексеенко
Продюсер CG: Ruslan Dorovskiy
Креативный продюсер CG: Valentin Grosu
Титры, дизайн: Лиза Вельгий
Музыка, саунд дизайн: Давид Оганьян
Цветокоррекция: Николай Вавилов
Технический монтаж: Сергей Смирнов
Актёры:
Анастасия Абращенко
Арина Вартанян
Кристина Авдеева
Анастасия Веневитина
Ксения Назарова
Софья Игрушкина
Мария Васильцова