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16.04.2025 в 11:40

«Яндекс» приобрел службу доставки Boxberry

Интеграция сервиса расширит логистические возможности компании и увеличит число ПВЗ в регионах

«Яндекс» купил службу доставки Boxberry. Сделка позволит расширить присутствие логистических и e-commerce-сервисов компании в регионах, включая Сибирь и Дальний Восток. В тех городах, где «Яндекс» уже представлен, увеличится число пунктов выдачи заказов. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Об этом сообщает пресс-служба ИТ-компании.

Логистическая сеть Boxberry будет интегрирована в инфраструктуру «Яндекса». После завершения этого процесса пользователи Boxberry смогут использовать сервисы «Яндекса», в том числе пункты выдачи, сортировочные центры и инструменты для электронной коммерции.

Ожидается, что техническая интеграция завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит работу в составе «Яндекса» и будет заниматься развитием логистических направлений.

Ранее «Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж. Новая функция под названием «Гарантия дохода» позволяет продавцам либо быстро реализовать товар, либо получить за него компенсацию в случае, если продажи не оправдают ожиданий.

Яндекс Яндекс.Маркет ПВЗ Boxberry
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