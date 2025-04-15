«Яндекс Маркет» тестирует инструмент для безрисковых продаж

«Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж. Новая функция под названием «Гарантия дохода» позволяет продавцам либо быстро реализовать товар, либо получить за него компенсацию в случае, если продажи не оправдают ожиданий. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Инициатива стартовала в пилотном режиме и направлена на снижение рисков для участников e-commerce. Система будет использовать большие данные, включая аналитику спроса и историю продаж, чтобы определить, какие товары и в каком объеме будут гарантированно проданы в течение 45 дней. Продвижение таких позиций берет на себя «Яндекс Маркет».

Если часть партии не будет реализована в срок, платформа компенсирует продавцу стоимость нереализованного товара за вычетом расходов на размещение.

Продавцы, приглашенные к участию в тестировании, могут увидеть предложение в разделе «Товары» личного кабинета и отгрузить нужные партии на склады маркетплейса. В случае успешного завершения пилота «Яндекс Маркет» планирует расширить доступ к инструменту для всех пользователей.

«Каждый продавец увидит обновляющийся каталог востребованных товаров и сможет, например, попробовать себя в новой товарной категории, зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом», — отметили в компании.

Ранее «Яндекс Маркет» запустил федеральную программу поддержки молодых брендов одежды. Финалисты смогут принять участие в модном показе маркетплейса и получить специальные условия по работе с площадкой.