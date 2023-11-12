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12.11.2023 в 18:05

«Яндекс» оштрафован на полмиллиона рублей за ненадлежащую рекламу медуслуг

Нарушения обнаружили антимонопольщики Ставропольского края

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Ставропольский УФАС оштрафовал «Яндекс» на 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу стоматологических услуг. Антимонопольщики обнаружили в тексте отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалиста. Хотя по закону это должно быть указано в обязательном порядке.

При этом стоматология, со своей стороны, предоставила «Яндексу» все необходимые документы и лицензии для добавления объявлений в категорию рекламы, которая подразумевает автоматическое проставление дисклеймера. Более того, до запуска реклама прошла необходимую модерацию.

В итоге комиссия антимонопольного органа пришла к выводу, что ООО «Яндекс» «имело реальную возможность обеспечить соблюдение требований Закона о рекламе, но не приняло к тому надлежащих мер», и постановила привлечь общество к административной ответственности. Теперь «Яндексу» предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Яндекс
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