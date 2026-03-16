«Яндекс» опроверг информацию о сокращении сотрудников

В «Яндексе» заявили, что не планируют закрывать бизнес-направления и проводить массовые сокращения сотрудников. В компании подчеркнули, что информация о возможной оптимизации штата, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что холдинг может приступить к закрытию отдельных продуктов и сократить часть сотрудников, в том числе в направлении «Поисковые сервисы и ИИ». Источники издания также утверждали, что оптимизация может затронуть коммерческие подразделения и отдельные сервисы.

В «Яндексе» опровергли эти сведения и отметили, что компания продолжает активный наем. По итогам 2025 года численность основного персонала выросла на 9% и превысила 31,5 тыс. человек.

Сейчас в компании открыто около 1,3 тыс. вакансий в различных сервисах, направлениях и бизнес-группах. В «Яндексе» подчеркнули, что продолжают развивать существующие продукты и инвестировать в новые направления.

На прошлой неделе Sostav сообщал о закрытии сервиса «Взгляд». В «Яндексе» отметили, что закрытие позволит направить ресурсы на развитие «более перспективных продуктов».