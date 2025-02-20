Годовая выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» выросла на 30%

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год. Общая годовая выручка IT-компании увеличилась на 37% по сравнению с 2023-м и превысила 1 трлн руб. Скорректированная чистая прибыль показала рост на 94% год к году, составив 100 млрд руб.

Выручка «Яндекса» в четвертом квартале прошлого года также выросла на 37%, до 340,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за тот же период оказалась на уровне 31,5 млрд руб., что больше год к году на 85%.

«Поиск и портал»

В четвертом квартале 2024 года выручка в сегменте «Поиск и портал», куда входят «Поиск», «Геосервисы», «Браузер» и ряд других сервисов, на которые приходятся практически все рекламные доходы компании, выросла на 26% год к году, до 128,1 млрд руб. Как говорится в отчете, в основном рост обусловлен «продолжающимся развитием рекламной сети «Яндекса», где особое внимание уделяется сегментам электронной коммерции и малого и среднего бизнеса».

Отмечается, что компания расширяет рекламный инвентарь, тем самым привлекая новых клиентов, а также «постоянно повышает эффективность рекламных продуктов» за счет внедрения технологий искусственного интеллекта YandexGPT и YandexART.

За весь 2024 год выручка сегмента увеличилась на 30% год к году — до 439 млрд руб. против 338,2 млрд руб. за 2023-й.

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA в четвертом квартале составила 51,2% (+1,7 п. п.), тогда как за весь 2024 года показатель зафиксирован на уровне 50,2% (-1 п. п.). В компании уточнили, что несмотря на ухудшение макроэкономических условий ближе к концу года, позитивная динамика рентабельности в четвертом квартале отражает «усилия компании по оптимизации затрат и фокус на взаимодействии с партнерами».

«Поиск и портал» остается основным источником дохода компании. Его доля в структуре выручки составляет 33%.

В четвертом квартале доля «Яндекса» на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) выросла на 2,6 п.п. год к году и составила 66,4%. Рост обусловлен улучшениями поисковых технологий — в том числе благодаря развитию технологий искусственного интеллекта — а также ростом дистрибуции браузера и поисковых приложений, пояснили в «Яндексе».

Поисковая доля на iOS в прошлом квартале выросла на 5 п. п. год к году, до 56,2%, на Android — на 2,6 п. п., до 66,1%.

По итогам четвертого квартала 2024 года рост показала рекламная сеть «Яндекса» (РСЯ). Число подключенных к РСЯ мобильных приложений партнеров увеличилось на 48% год к году. Рост выручки от рекламы в мобильных приложениях партнеров составил 53% год к году. К концу четвертого квартала партнерами компании стали свыше 11 тыс. Telegram-каналов.

По данным презентации «Яндекса», сейчас у компании более 382 тыс. МСБ-рекламодателей. Их доля в рекламной выручке — 55%. Рост выручки в среднем на клиента МСБ составляет 25,4% год к году.

Кроме того, автоматический таргетинг обеспечил 40% выручки от рекламы в «Поиске» и 68% дохода от рекламы в РСЯ. 99% выручки РСЯ обеспечивают автостратегии, 67% из них — оптимизируют конверсии.

Как уточнили Sostav в компании, рекламная выручка «Яндекс Карт» выросла на 80% в 2024 году. В четвертом квартале показатель увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Одним из факторов, повлиявшим на рост рекламной выручки, стало появление в рекламных продуктах «Директа» возможности закупки рекламы в «Картах».

Вторым ключевым фактором стал рост числа клиентов малого и среднего бизнеса, для которых геореклама является одним из наиболее эффективных источников трафика — по сравнению с предыдущим годом число таких клиентов увеличилось на 41%.

Суммарная аудитория геосервисов «Яндекса» («Карты», «Навигатор», «Метро») на всех платформах в конце 2024 года превысила 91 млн пользователей в месяц.

Электронная коммерция, райдтех и доставка

В четвертом квартале выручка «Яндекса» в сегменте электронной коммерции, райдтеха и доставки (входят в том числе сервис онлайн-заказа такси, «Драйв», сервис аренды самокатов, «Маркет», «Лавка» в России, доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Доставка») выросла на 46% год к году, до 189 млрд руб.

Рост произошел в основном за счет сервисов электронной коммерции, где выручка увеличилась на 58%. На это повлияли улучшение характеристик пользовательских когорт и продолжающийся рост рекламной выручки, уточнили в компании.

За весь 2024 год выручка сегмента выросла на 41% относительно 2023 года и составила 592,4 млрд руб.

Согласно отчету, количество активных пользователей «Яндекс Go» составило 53,2 млн, число активных покупателей на «Маркете» — 18,2 млн, продавцов — 97,3 тыс. Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов на «Маркете» составила 91%.

Убыток по скорректированному показателю EBITDA «Доставки» и других О2О-сервисов в четвертом квартале составил 2,4 млрд руб. на фоне роста бизнеса, тогда как маржинальность показателя в процентах от GMV продолжила улучшаться по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как отмечается в отчете, скорректированный показатель EBITDA сегмента составил 1,5 млрд руб. против убытка в 2,3 млрд руб. годом ранее «в результате усилий по повышению операционной эффективности и за счет сбалансированного роста бизнеса».

«Плюс» и развлекательные сервисы

В четвертом квартале выручка сегмента, в который входят единая подписка на сервисы «Яндекса» — «Плюс», «Музыка», «Кинопоиск», «Книги», «Афиша», «Плюс Студия», выросла на 56%, до 32,1 млрд руб. В отчете говорится, что рост показателя обусловлен увеличением на 50% год к году доходов от продаж подписки «Плюс» и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динамикой других категорий выручки, включая выручку от продажи лицензий и рекламную выручку.

Скорректированный показатель EBITDA в четвертом квартале не изменился относительно аналогичного периода прошлого года и составил 0,3 млрд руб. В компании это объяснили увеличением инвестиций в маркетинг и расходов на персонал для поддержки роста бизнеса, а также увеличением «прочих операционных затрат».

За весь 2024-й год выручка сегмента увеличилась на 47% и составила 98,4 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA сократился на 47% в годовом выражении — с 2,9 до 1,6 млрд руб.

Доля выручки «Плюс Фантеха» в общей выручке «Яндекса» в 2024 году составила 7%.

Число подписчиков «Плюса и развлекательных сервисов» за 2024 год выросло на 29% до 39,2 млн. В четвертом квартале «Яндекс Музыка» впервые раскрыла число слушающих подписчиков. В ноябре их было 24 млн, а уже в декабре 2024-го — 26 млн подписчиков, что на 38% больше, чем годом ранее.

Напомним, выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» в третьем квартале 2024-го выросла на 26% год к году, до 113,9 млрд руб. Рост был обусловлен развитием и повышением эффективности рекламных продуктов, в том числе за счет развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), расширения рекламного инвентаря.