«Яндекс Недвижимость» запустила ИИ-помощника для поиска и сравнения недвижимости

«Недвижимость AI» — собственная разработка сервиса «Яндекс Недвижимость» с интерфейсом и картой, которая позволяет пользователям подбирать, анализировать и сравнивать объекты недвижимости. ИИ-помощник работает в диалоге с пользователем, распознает запросы в свободной форме. «Недвижимость AI» охватывает все сегменты рынка. Искусственный интеллект помогает найти первичную и вторичную недвижимость для покупки, апартаменты, квартиры в долгосрочную и краткосрочную аренду, коммерческие помещения и машино-места. «Недвижимость AI» работает со всеми объявлениями сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Аренда».

Помощник может найти недвижимость в свободной форме под конкретный жизненный сценарий покупателя или арендатора. По словам разработчиков, он легко распознает запрос «Родился второй ребенок: первый — скоро пойдет в школу, второму — будет нужен хороший детский сад, покупаем в семейную ипотеку с маткапиталом» и составит подборку подходящих ЖК и квартир. Все предложенные варианты отмечаются на карте города. Перейти в объявление можно из чата или из отметки на карте.

Оценить все предложенные варианты можно с помощью сравнительных таблиц. «Недвижимость AI» предложит пользователю подборку с анализом подходящих предложений, даст короткую характеристику и предложит ключевые выводы.

При поиске недвижимости, анализе и составлении подборок «Недвижимость AI» учитывает региональные особенности. ИИ-помощник распознает все топонимы конкретного города даже в разговорной форме. Например, при запросе «Найди мне однушку для покупки на вторичном рынке на окраине фиолетовой ветки в бюджете до 15 млн» ИИ-помощник «поймет», что если пользователь из Москвы, то он имеет ввиду Таганско-Краснопресненскую линию метро и предложит только объявления в нужном ценовом сегменте на станциях «Планерная», «Сходненская», «Тушинская» или «Котельники», «Текстильщики» и «Кузьминки».

Также «Недвижимость AI» предлагает краткую статистику по подборке. Например, в каких районах по заданным параметрам объявлений больше всего, покажет общий ценовой диапазон, варианты площади, период постройки домов, время до метро и так далее. В ходе поиска недвижимости ИИ-помощнику можно задавать уточняющие вопросы и указывать дополнительные критерии. Например, «подробнее о топ-5 предложениях», «дешевле 10 млн», «только район Жулебино», «предложи варианты рядом с парком и ближе к метро» и так далее.

Подборками, составленными «Недвижимость AI», можно делиться с близкими. Это особенно упрощает поиск для семейной покупки недвижимости, когда решение о выборе жилья принимает не один человек. Для того, чтобы поделиться подборкой, необходимо нажать на плашку «Скопировать ссылку», расположенную внизу сообщения от помощника в чате. Также пользователь может возвращаться к последнему диалогу в чате, если нужная вкладка с подборкой от ИИ-помощника была закрыта. Сделать это можно на стартовой странице «Недвижимость AI».

С ИИ-помощником можно и общаться на общие вопросы, связанные с недвижимостью. Например, «Недвижимость AI» поделится рекомендацией, если пользователь захочет узнать «Что стоит учесть при выборе недвижимости для начала семейной жизни», «Как сэкономить на покупке вторичного жилья», «Какие районы лучше подходят для покупки инвестиционной недвижимости» и так далее.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость»: «Недвижимость AI» — новый этап в развитии не только нашего сервиса, но и рынка недвижимости в целом. За последние десятилетия он сделал огромный шаг от поиска квартир в ручном формате, многократных поездок на просмотры до рынка, где 3D-тур заменяет личную встречу с продавцом, формирует представление о еще строящемся новом проекте и, конечно, до поиска недвижимости с помощью искусственного интеллекта. Это уникальный в своем роде продукт, который отвечает реальным запросам покупателей, риэлторов, агентств недвижимости. Мы стремимся не просто показывать объявления, а помогать пользователям принимать взвешенные решения, выбирать и сравнивать недвижимость эффективно согласно именно их планам и жизненному сценарию".

Александр Митяков, разработчик продукта «Недвижимость AI», руководитель направления в сервисе «Яндекс Недвижимость»: По результатам эксперимента, «Недвижимость AI» демонстрирует высокий уровень вовлеченности. За это время теста пользователи создали более 50 тысяч чатов, а в каждом десятом из них из них используют функцию сравнительного анализа объектов из подборки. При этом конверсия в показ карточки выросла вдвое в сравнении с обычными сценариями поиска недвижимости на сайте.

