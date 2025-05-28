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18+
28.05.2025 в 08:00

«Яндекс» наращивает выдачу Telegram-каналов в поисковике

Переходы из браузера в мессенджер составляют уже более 20% всего трафика каналов

Telegram-каналы стали активнее индексироваться поисковыми системами. При этом 90% всех показов Telegram-каналов в выдаче на данный момент приходится на «Яндекс» и 10% — на Google. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Seowork.

В «Яндексе» переходы из браузера в мессенджер составляют уже более 20% всего трафика каналов. Если в начале 2024 года число показов ссылок, которые ведут в мессенджер, было на уровне 1,7 тыс., то уже в декабре — на уровне 3,7 тыс.

В «Яндексе» Telegram-каналы чаще всего появляются в топ-10 по выдаче, тогда как в Google они видны на позициях от 20 строчки.

Лидером по числу запросов в «Яндексе» стали «транзакционные запросы» — более 7,6 млн по итогу 2024 года. Вторыми в рейтинге стали «навигационные запросы» — более 2,2 млн.

В самом «Яндексе» сообщили, что в 2025 году пользователи ежедневно осуществляют более 3 млн переходов в мессенджер из поисковика. 70% переходов совершаются на конкретный контент каналов, и только 30% составляют полунавигационные и навигационные запросы.

Участники рынка отмечают, что такая тенденция позволяет компаниям и блогерам, работающим в мессенджере, наращивать аудиторию без высоких затрат. Однако эксперты считают конверсию нестабильной и зависимой от алгоритмов.

Ранее «Яндекс» представил масштабное обновление «Поиска», интегрировав в него интеллектуальные технологии голосового помощника «Алиса». Теперь сервис умеет не только находить информацию, но и рассуждать, создавать контент и выдавать визуальные ответы с изображениями, видео и ссылками на источники.

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