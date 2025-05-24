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24.05.2025 в 16:37

«Яндекс» научил Поиск думать, рисовать и отвечать как «Алиса»

В сервис встроили режим рассуждений, генератор контента и мультимедийные ответы с поддержкой нейросети YandexGPT 5 Pro

«Яндекс» представил масштабное обновление Поиска, интегрировав в него интеллектуальные технологии голосового помощника «Алиса». Теперь поисковый сервис умеет не только находить информацию, но и рассуждать, создавать контент и выдавать визуальные ответы с изображениями, видео и ссылками на источники.

Одним из главных нововведений стал режим рассуждений: пользователь получает не один ответ, а развернутую аналитику с фактами из разных источников, оформленную в виде текста, таблиц или сравнений. Для активации режима нужно нажать кнопку «Рассуждать» под выдачей — если она доступна для конкретного запроса.

Помимо этого, в Поиск встроили функцию генерации контента. Она позволяет формировать тексты и изображения на основе запросов — например, можно попросить «Алису» придумать описание к товару, заголовок к новости или иллюстрацию к презентации.

Также обновился формат ответов: теперь они могут включать мультимедийные элементы — фотографии, видео, расширенные карточки и гиперссылки. Это делает взаимодействие с поисковой системой ближе к коммуникации с полноценным цифровым ассистентом.

Интеллектуальные функции работают на базе нейросети YandexGPT 5 Pro, доступной в подписке «Алиса Про». Пользователи без подписки получат ограниченный доступ к новым возможностям, в том числе к генерации ответов.

С обновлением Поиска «Яндекс» усиливает свои позиции в гонке за потребительское внимание, предлагая не только быстрые, но и интеллектуальные ответы — в духе глобального тренда на AI-first платформы.

«Яндекс» научил Поиск думать, рисовать и отвечать как «Алиса» «Яндекс» научил Поиск думать, рисовать и отвечать как «Алиса» «Яндекс» научил Поиск думать, рисовать и отвечать как «Алиса»
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