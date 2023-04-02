«Яндекс Маркет» заплатит пользователям за привлечение новых продавцов

У пользователей «Яндекс Маркета» появилась возможность рекомендовать сервису продавцов, которые до сих пор не представлены на маркетплейсе. В качестве благодарности онлайн-площадка готова предоставлять скидку на сумму 5 тысяч рублей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Чтобы принять участие в реферальной программе пользователю необходимо авторизоваться на «Маркете», перейти на специальную страницу, скопировать уникальную ссылку-рекомендацию или промокод и передать представителю магазина, которого еще нет на маркетплейсе.

После того, как продавец использует ссылку и подключится к «Яндекс Маркету» по моделям FBY, FBS или Экспресс, а также продаст и доставит товары на сумму от 10 тысяч рублей, порекомендовавший его пользователь получит промокод на скидку в размере 5 тысяч рублей на заказ.

В свою очередь, приглашенный продавец получит 10 тысяч бонусов для продвижения товаров на витрине «Маркета» и в рекламной сети «Яндекса», где 1 бонус равен 1 рублю.