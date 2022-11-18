«Яндекс Маркет» выкупил все товарные запасы IKEA

«Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Компании подписали обязывающие документы 16 ноября — соглашение затрагивает более 20 млн товаров всех категорий шведского ритейлера, включая мебель, мягкие игрушки и товары для дома. Продажа товаров на «Маркете» начнётся до конца года, сообщили Sostav в пресс-службе маркетплейса.

Ранее СМИ сообщили, что российские мебельные производители, которые поставляли товары для IKEA, начали самостоятельно продавать свои товары и создавать коллекции из аналогичной мебели. Так, компания «Ангстрем» стала продавать коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» («Хемнес» от IKEA), а «Первая мебельная фабрика» разработала десятки совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»).

В марте IKEA сообщила об уходе с российского рынка и сократила срок гарантии на ранее купленные товары. Летом компания инициировала распродажу остатков продукции.

В июле «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) попросила суд признать действия компании противоправными и заставить шведскую сеть частично возобновить импорт и производство, чтобы люди могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости.