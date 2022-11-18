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18.11.2022 в 11:25

Бывшие поставщики IKEA стали выпускать аналогичные товары под своими брендами

Производители переориентировали производство, которое раньше было настроено специально под шведскую сеть

Российские мебельные производители, которые поставляли товары для шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать свои товары и создавать коллекции из аналогичной мебели, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР).

Так, компания «Ангстрем» стала продавать коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» («Хемнес» от IKEA), а «Первая мебельная фабрика» разработала десятки совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), отмечает издание.

Эту мебель можно купить и самостоятельно собрать, как это было раньше с IKEA, отметили в АМДПР. Производители намерены нарастить чисто таких коллекций, пояснили изданию в ассоциации.

Кроме того, производитель мебели «Аскона» имел целое производство эксклюзивно под IKEA, рассказал журналистам генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

Продукцию для шведского ритейлера производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса, а сейчас переориентировали производство для сегмента B2B и маркетплейсов. Также производитель запустил линейку товаров «а-ля IKEA», уточнил Томилин. Она включает кровати, матрасы и диваны в ценовом сегменте «средний минус», рассказали изданию в «Асконе».

Согласно данным Kokoc Group, почти половина россиян (47%) и до ухода из России шведского ритейлера предпочитали IKEA другие магазины. 8% опрошенных стали чаще обращать внимание на иные многопрофильные марки, например, Leroy Merlin. Ещё 6% стали просматривать сайты локальных мебельных магазинов, а 4% — маркетплейсы.

Мария Полищук
IKEA Ангстрем Askona
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