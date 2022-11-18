Бывшие поставщики IKEA стали выпускать аналогичные товары под своими брендами

Российские мебельные производители, которые поставляли товары для шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать свои товары и создавать коллекции из аналогичной мебели, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР).

Так, компания «Ангстрем» стала продавать коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» («Хемнес» от IKEA), а «Первая мебельная фабрика» разработала десятки совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), отмечает издание.

Эту мебель можно купить и самостоятельно собрать, как это было раньше с IKEA, отметили в АМДПР. Производители намерены нарастить чисто таких коллекций, пояснили изданию в ассоциации.

Кроме того, производитель мебели «Аскона» имел целое производство эксклюзивно под IKEA, рассказал журналистам генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

Продукцию для шведского ритейлера производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса, а сейчас переориентировали производство для сегмента B2B и маркетплейсов. Также производитель запустил линейку товаров «а-ля IKEA», уточнил Томилин. Она включает кровати, матрасы и диваны в ценовом сегменте «средний минус», рассказали изданию в «Асконе».

Согласно данным Kokoc Group, почти половина россиян (47%) и до ухода из России шведского ритейлера предпочитали IKEA другие магазины. 8% опрошенных стали чаще обращать внимание на иные многопрофильные марки, например, Leroy Merlin. Ещё 6% стали просматривать сайты локальных мебельных магазинов, а 4% — маркетплейсы.